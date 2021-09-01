2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)

31. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine girerek son çizgiye inen Cengiz'in yerden pasında kale önünde Yusuf Yazıcı dokunuşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. 2-0

16. dakikada Hakan Çalhanoğlu kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Karadağ savunmasının karşıladığı topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Kaan Ayhan 'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

Dünya Kupası Elemeleri G grubu 4. maçında Türkiye , Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ay-yıldızlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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