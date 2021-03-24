2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, Hollanda'yı ağırladı. Mücadele Türkiye'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası dışında topu alan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

58. dakikada Berghuis'in kaleyi karşıdan gören cepheden kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

75. dakikada Depay'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topu alan Klassen'in şutunda top ağlara gitti. 3-1

76. Depay'ın sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde Uğurcan'dan seken topa müdahale eden Luuk de Jong topu filelere gönderdi. 3-2

81. dakikada ceza sahası dışında kullanılan serbest vuruşta Burak ser bir vuruşla topu ağlara yolladı. 4-2

90+2. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Depay'ın şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

90+4. dakikada ceza sahası içine açılan ortada de Ligt, Ozan Kabak'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada Depay'ın penaltı vuruşunu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Michael Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Bennet xx

Türkiye: Uğurcan xxx, Zeki xx, Ozan xx, Çağlar xx, Umut xxx, Okay xxx, Yusuf xx (Caner dk. 64 xx), Ozan xx (Taylan dk. 64 xx), Hakan xxx (Enes dk. 78 xx), Kenan xx (Kaan Ayhan dk. 78 xx), Burak xxxx (Deniz dk. 90 ?)

Yedekler: Mert, Altay, Mert, Orkun, Dorukhan, Cenk Tosun, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hollanda: Cillessen xx, Tete xx (Dumfries dk. 69 xx), de Ligt xx, Blind xx (Gravenberch dk. 82 ?), Wijndal xx (Aanholt dk. 82 ?), de Roon xx (Luuk de Jong dk. 62 xxx), Wijnaldum xx, de Jong xx, Berghuis xx, Malen xx (Klassen dk. 69 xxx), Depay xxx

Yedekler: Krul, Stekelenburg, Veltman, Bergwijn, Babel, Stengs, Van de Beek

Teknik Direktör: Frank de Boer

Goller: Burak Yılmaz (dk. 15, 35 pen. 81), Hakan (dk. 46) (Türkiye), Klassen (dk. 75), Luuk de Jong (dk. 76) (Hollanda)

Sarı kartlar: Kenan, Ozan Tufan, Burak, Umut, Ozan Kabak (Türkiye), Wijnaldum (Hollanda)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)