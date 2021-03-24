2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)

24.03.2021 22:03
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu), System.String[]

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, Hollanda'yı ağırladı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, Hollanda'yı ağırladı. Mücadele Türkiye'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası dışında topu alan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

58. dakikada Berghuis'in kaleyi karşıdan gören cepheden kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

75. dakikada Depay'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topu alan Klassen'in şutunda top ağlara gitti. 3-1

76. Depay'ın sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde Uğurcan'dan seken topa müdahale eden Luuk de Jong topu filelere gönderdi. 3-2

81. dakikada ceza sahası dışında kullanılan serbest vuruşta Burak ser bir vuruşla topu ağlara yolladı. 4-2

90+2. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Depay'ın şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

90+4. dakikada ceza sahası içine açılan ortada de Ligt, Ozan Kabak'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada Depay'ın penaltı vuruşunu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Michael Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Bennet xx

Türkiye: Uğurcan xxx, Zeki xx, Ozan xx, Çağlar xx, Umut xxx, Okay xxx, Yusuf xx (Caner dk. 64 xx), Ozan xx (Taylan dk. 64 xx), Hakan xxx (Enes dk. 78 xx), Kenan xx (Kaan Ayhan dk. 78 xx), Burak xxxx (Deniz dk. 90 ?)

Yedekler: Mert, Altay, Mert, Orkun, Dorukhan, Cenk Tosun, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hollanda: Cillessen xx, Tete xx (Dumfries dk. 69 xx), de Ligt xx, Blind xx (Gravenberch dk. 82 ?), Wijndal xx (Aanholt dk. 82 ?), de Roon xx (Luuk de Jong dk. 62 xxx), Wijnaldum xx, de Jong xx, Berghuis xx, Malen xx (Klassen dk. 69 xxx), Depay xxx

Yedekler: Krul, Stekelenburg, Veltman, Bergwijn, Babel, Stengs, Van de Beek

Teknik Direktör: Frank de Boer

Goller: Burak Yılmaz (dk. 15, 35 pen. 81), Hakan (dk. 46) (Türkiye), Klassen (dk. 75), Luuk de Jong (dk. 76) (Hollanda)

Sarı kartlar: Kenan, Ozan Tufan, Burak, Umut, Ozan Kabak (Türkiye), Wijnaldum (Hollanda)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu)

2022 FIFA Dünya Kupası, Hakan Çalhanoğlu, Hollanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Burak Yılmaz dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı! Son 50 yılda bunu başarabilen kimse olmadı Burak Yılmaz dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı! Son 50 yılda bunu başarabilen kimse olmadı Brezilya'da koronavirüsün 3 yeni mutasyonu tespit edildi Brezilya'da koronavirüsün 3 yeni mutasyonu tespit edildi Banka sistemine girerek milyonlarca dolar vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı Banka sistemine girerek milyonlarca dolar vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı Kızların tekme, tokat ve bıçaklı kavgası kameralara yansıdı Kızların tekme, tokat ve bıçaklı kavgası kameralara yansıdı Putin'in yeniden devlet başkanlığına aday olmasını sağlayan yasa kabul edildi Putin'in yeniden devlet başkanlığına aday olmasını sağlayan yasa kabul edildi Son Dakika: Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev
Harbiye'de iki kişi otel odasında ölü bulundu Harbiye'de iki kişi otel odasında ölü bulundu         
22:15
Kırmızı Oda, Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı kadrosuna kattı Kırmızı Oda, Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı kadrosuna kattı         
22:06
Libya'da Hafter'e bağlı savaş suçlusu komutan öldürüldü Libya'da Hafter'e bağlı savaş suçlusu komutan öldürüldü         
21:52
Hande Erçel'in güzelliğine kayıtsız kalamayan Kerem Bürsin'den övgü dolu sözler Hande Erçel'in güzelliğine kayıtsız kalamayan Kerem Bürsin'den övgü dolu sözler         
21:39
Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı         
21:17
Koruyucu aileye biyolojik baba şoku! Mutlu yuvaları bir anda tepetaklak oldu Koruyucu aileye biyolojik baba şoku! Mutlu yuvaları bir anda tepetaklak oldu         
21:11
HDP'yle tartışmalar yeniden alevlendi! İşte Türkiye'de kapatılan siyasi partiler HDP'yle tartışmalar yeniden alevlendi! İşte Türkiye'de kapatılan siyasi partiler         
20:42
Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi ve gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi ve gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı         
18:59
Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi         
18:42
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim         
18:08
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 22:25:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei