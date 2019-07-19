Son Dakika Haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarının yüzde 75'ini tamamlayan Katar'da işçilerle kutlama
Son Dakika Güncel Haber

2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarının yüzde 75'ini tamamlayan Katar'da işçilerle kutlama

38 dakika önce

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'da, inşaat çalışmalarının yüzde 75'lik kısmının tamamlanması dolayısıyla işçilerin katıldığı bir kutlama düzenlendi.

2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarının yüzde 75'ini tamamlayan Katar'da işçilerle kutlama, System.String[]
2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'da, inşaat çalışmalarının yüzde 75'lik kısmının tamamlanması dolayısıyla işçilerin katıldığı bir kutlama düzenlendi.
Proje ve Miras Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, FIFA Dünya Kupası projelerinin başladığı andan bu yana 200 milyon çalışma saatinin geride bırakıldığı ve böylelikle inşa edilecek tesislerle ilgili hazırlanan programın yüzde 75'lik kısmının tamamlanmış olduğu ifade edildi.
FIFA Dünya Kupası bünyesinde yürütülen altyapı çalışmalarından sorumlu olan Kurul, bu amaçla, farklı inşaat faaliyetlerinde çalışan işçilerin katıldığı bir kutlama gerçekleştirdi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Miras Yüksek Kurulu Teknik Ofisi Başkan Yardımcısı Yasir el-Cemal ise FIFA Dünya Kupası projesinin dünya çapındaki en büyük projelerden biri olduğunu belirtti.
Cemal, bugün kutlanan başarının bu yolculuktaki en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu vurguladı.
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.
FIFA Dünya Kupası, Katar, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Firmalar İŞKUR üzerinden acil 45 bin 836 işçi arıyor! İşte meslekler İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınladı İran'dan ABD'ye videolu İHA cevabı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 21:28:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarının yüzde 75'ini tamamlayan Katar'da işçilerle kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]