2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu - Son Dakika

2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam yapılan kura çekimi sonrası gruplar belli oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen kura çekiminde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belli olacak.

Kura çekimi sonrası Dünya Kupası'nda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler/İskoçya-Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/ Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

(İHA)