2022 FIFA Dünya Kupası'nın final stadyumu açıklandı! Lusail...
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 Dünya Kupası 21 Kasım'da 60 bin kapasiteli Al Bayt Stadı'nda Katar'ın maçıyla başlayacak.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 Dünya Kupası 21 Kasım'da 60 bin kapasiteli Al Bayt Stadı'nda Katar'ın maçıyla başlayacak.
Grup aşamasında günde 4 karşılaşmanın yapılacağı turnuvanın finali 18 Aralık'ta 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:14
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