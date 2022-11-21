2022 Gelin Damat Dergisi Ödülleri, sahiplerini buldu! İşte 62 kategoride verilen ödüller... - Son Dakika
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2022 Gelin Damat Dergisi Ödülleri, sahiplerini buldu! İşte 62 kategoride verilen ödüller...

21.11.2022 19:20

Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşen Gelin Damat Dergisi'nin ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Gelin Damat Dergisi Ödülleri'nde, Çağla Şikel, Demet Akalın, Özlem Yıldız, Ebru Akel sunuculuğunu yaptıkları tv programları ile ödül alırken Wilma Elles, Ece Gürsel, Zahide Yetiş, Ece Pirim, İvana Sert mesleki başarı ödüllerinin sahibi oldular. Haberler. com ise yılın haber sitesi ödülünü aldı. Ödülü Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur aldı.

GELİN DAMAT DERGİSİ ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR KİMLER?

Cemiyet, iş, sanat ve medya dünyasının ünlü isimlerini buluşturan ödül töreninde Aslı Hünel, Zahide Yetiş, Çağla Şikel, Nur Ertürk, Wilma Elles, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş, Ece Pirim, İvana Sert, Tuğba Özay'ın yanı sıra Tema Vakfı ve Lösev de ödüle layık görüldü.

BİR ÖDÜL DE HABERLER.COM'A

Gecede Türkiye'nin en çok okunan haber siteleri arasında yer alan Haberler.com'a da ödül verildi. Kurum adına ödülü Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur aldı.

2022 Gelin Damat Dergisi Ödülleri görkemli gecede sahiplerini buldu

BU YIL BEŞİNCİSİ DÜZENLENDİ

Gelin Damat Dergisi İmtiyaz Sahibi Ferhat Muğurtay açıklamasında "Dergimizin 19. yılında ödül törenimizin ise 5. yılındayız. Bugün 2022 yılında çıkış yapan ve yıllarca sektörde faaliyet gösteren başarılı kişi ve kurumlar ödülleri ile buluşturduk. Ödül sahiplerinin başarılarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.


2022 Gelin Damat Dergisi Ödülleri kazananları kimler? İşte tam liste

2022 Gelin damat dergisi ödülleri tam listesi

YILIN BEYAZ EŞYA MARKASI ARÇELİK

YILIN KADIN KUŞAĞI PROGRAMI SHOW TV - GELİN EVİ-ASLI HÜNEL

YILIN ÇIKIŞ YAPAN YAZARI ESRA EZMECİ

YILIN HABER SİTESİ HABERLER.COM

YILIN MODA ICONU İVANA SERT

YILIN KADIN PORTALI MİLLİYET -PEMBE NAR

YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ TUĞBA ÖZAY

MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ ZAHİDE YETİŞ

MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ ECE PİRİM

2022 Gelin Damat Dergisi Ödülleri kazananları kimler? İşte tam liste

YILIN MODA PROGRAMI TV 8 - DOYA DOYA MODA

YILIN NİKAH ŞEKERİ ÜRÜNLERİ LÖSEV - LSV DÜKKAN

YILIN POPÜLER SABAH PROGRAMI FOX TV - ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ NUR ERTÜRK

YILIN DOĞA DOSTU NİKAH ÜRÜNLERİ TEMA

YILIN ÇIKIŞ YAPAN DÜĞÜN DAVET SALONU GELİN DAMAT DÜĞÜN DAVET

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Zahide Yetiş, Bedia Teymur, Ivana Sert, Haberler, Soğuk Haber, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber 2022 Gelin Damat Dergisi Ödülleri, sahiplerini buldu! İşte 62 kategoride verilen ödüller... - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022 Gelin Damat Dergisi Ödülleri, sahiplerini buldu! İşte 62 kategoride verilen ödüller... - Son Dakika
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