2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 29 - Türkiye: 22 - Son Dakika
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2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 29 - Türkiye: 22

06.03.2022 20:48
2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 29 - Türkiye: 22

2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda İzlanda ile oynadığı dördüncü maçında 29-22'lik skor ile mağlup oldu.

2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda İzlanda ile oynadığı dördüncü maçında 29-22'lik skor ile mağlup oldu.

İzlanda'nın Hafnarfjordur kentindeki Ithrottamidstod Hauka Asvellir Salonu'nda oynanan ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanan maçı Almanya Hentbol Federasyonu'ndan Christian Hannes ve David Hannes hakem çifti yönetti.

Karşılaşmada ilk devreyi İzlanda 15-9 önde kapattı. Müsabakanın ikinci devresinde de skor üstünlüğünü elinde tutan İzlanda maçı 29-22 kazandı. Karşılaşmada Yasemin Şahin 8 golle maçın en skorer ismi oldu. Milli oyuncu Fatma Küçükyıldız ise rahatsızlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

Milliler geçtiğimiz Çarşamba günü Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynadığı üçüncü maçında İzlanda'yı 30-29 yenerek, gruptaki ilk galibiyetini almıştı. Ay-yıldızlı ekip 20 Nisan tarihinde Kastamonu'da oynayacağı grup beşinci maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler, 23 Nisan'da ise altıncı ve son maçında deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

(İHA)

2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 29 - Türkiye: 22
2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 29 - Türkiye: 22

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 29 - Türkiye: 22 - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 29 - Türkiye: 22 - Son Dakika
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