2022, 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan edildi - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi, eğitim ve gelişim faaliyetlerine yönelik çalışmaların yenilikçi yöntemlerle devam etmesi ve kamu personeline ihtiyaca yönelik eğitimlerin verilmesi hedefiyle 2022 yılını 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay yaptığı yazılı açıklamada, en ileri ekonomilerde olduğu gibi reel sektörün önünü açan ve hizmet kalitesini sürekli artıran nitelikli bir kamu hedeflediklerini ve bunun en önemli aracının personel eğitimi olduğu belirti. Atay, bu kapsamda, Ofis tarafından 2 yıldır hazırlanan eğitim ve geliştirme faaliyetleri raporlarında gelişime açık noktalar ve çözüm önerilerinin belirlendiği, yerli ve milli bir yazılım olan Uzaktan Eğitim Kapısı ile kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiğini belirtti. Atay, kamu kurumlarının hizmetine sunulduğu Nisan 2020 tarihinden bu yana Uzaktan Eğitim Kapısı'na 420 kamu kurumu ve 3,73 milyon çalışanın dahil edildiğini, 4 binden fazla eğitim faaliyeti ile Türkiye'nin dört bir yanından 1,65 milyon kamu çalışanının eğitim almasının sağlandığını kaydetti. Atay, kamu çalışanlarının dijital becerilerinin geliştirilmesi, eğitim faaliyetlerine standardizasyon getirilmesi ile kamuda 'Uzaktan Eğitim Kültürü' oluşturulduğunu ve platformda yer alan eğitimlerin izlenme sayısının 11,8 milyona ulaştığını bildirdi.

'EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ YAPILDI'İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanı Dr. Savaş Ceylan ise kamu kurumlarının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan her düzeydeki çalışanlarının eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını tespit edilebilmek için Türkiye'de ilk defa kapsamlı bir eğitim ihtiyaç analizi yapıldığını belirtti. Çalışma kapsamında ilk aşamada kamu kurumlarında var olan görev tanımları ile iş akış süreçlerinin incelendiğini ifade eden Ceylan, ikinci aşamada ise 600 bine yakın çalışandan toplanan veriler ile tüm kamu personelinin görev ve sorumlulukları, sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri, uyguladıkları mevzuat ile kullandıkları bilgisayar sistemlerine ilişkin öncelikli eğitim ihtiyaçlarının çağdaş ve bilimsel yöntemlerle tespit edildiğini kaydetti. Ayrıca, çalışmaya katılan yöneticilerden de toplanan veriler ile; değişen dünya ve iş yaşamında daha etkin olabilmek için sahip olunması gereken problem çözme, yaratıcılık ve takım çalışması gibi 21'inci yüzyıl yetkinliklerine yönelik eğitim ihtiyaçları belirlendiğini bildirdi.'2022 KAMU PERSONELİ EĞİTİM ATILIM YILI İLAN EDİLDİ'

Açıklamaya göre; eğitim ve gelişim faaliyetlerine yönelik çalışmaların yenilikçi yöntemlerle devam etmesi ve kamu personeline ihtiyaca yönelik eğitimlerin verilmesi hedefiyle 2022 yılı Ofis tarafından 'Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı' ilan edildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Uzaktan Eğitim Kapısında yapay zeka destekli güncel eğitim teknolojisi kullanılarak etkileşim içeren, eğitim esnasında ölçme ve değerleme yapılabilen ve ihtiyaca özel olarak geliştirilmiş eğitimlerin oranı artırılıyor. Eğitim alanların tercihleri de dikkate alınarak tasarlanan sistemde bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları yaratılmakta ve eğitimlerin etkisi sürekli ölçülebilmekte. Veriye dayalı yönetim anlayışı ile ülkede eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik makro politikaların belirlenmesine katkı sağlayan İnsan Kaynakları Ofisi, Bakanlıklarca yürütülecek çalışmaları desteklemeye devam edecek" denildi.