2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika
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2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı

06.10.2022 14:30
2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Ekim'de yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2022-Kaymakamlık) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Ekim'de yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2022-Kaymakamlık) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgeleri"ni, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.

Açıklamada, 16 Ekim'deki 2022-Kaymakamlık sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kaymakamlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika

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