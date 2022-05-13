2022 Kia Sportage ön inceleme! - Son Dakika
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2022 Kia Sportage ön inceleme!

13.05.2022 22:26
2022 Kia Sportage ön inceleme!

Sunduğu özellikleri ve aynı özellikleri sunan diğer araçlara kıyasla daha uygun fiyatlı 2022 Kia Sportage ön inceleme sizlerle.

Kia Sportage, dünyanın en çok sevilen otomobilleri arasında yer alıyor. Sunduğu özellikleri ve aynı özellikleri sunan diğer araçlara kıyasla daha uygun fiyatı ile hem ülkemizde hem de dünyada çok iyi satış rakamlarına ulaşıyor. Bugün sizlerle birlikte yeni 2022 Kia Sportage ön inceleme videosu ile karşınızdayız.

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2022 Kia Sportage ön inceleme!

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Kia Sportage özellikleri

5. nesil Kia Sportage, artık Kia'nın resmi sitesinde yer aldı. Şu anda otomobil ülkemizde 2 farklı donanım paketiyle satışa sunuldu. Giriş paketi olarak Elegance Konfor bizleri karşılarken Prestige en üst donanım olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde satılan GT-Line versiyonları şu anda satışa sunulmadı.

2 versiyonda bir önceki neslin aksine sadece 4×4 seçeneğiyle ülkemizde satışa sunuldu. Motor olarak şu anda sadece 1.6 litrelik 150 beygir güç üreten bir benzinli motor sunuluyor. Bu motor sadece otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor. Fiyat listesine baktığımızda ise fiyatların biraz pahalı olduğunu söyleyebiliriz.

Giriş seviyesi Sportage, ülkemizde 829.900 TL'den satılıyor. Bu durum, aracın rakiplerine göre biraz daha pahalı olduğunu gösteriyor. Kia yetkililerinden alınan bilgilere göre ilerleyen günlerde ülkemizde daha uygun fiyatlara sahip versiyonlar satışa sunulacak. Bu sayede araç uygun fiyatlı otomobillerle de rekabet edebilecek.

Kia Sportage, yeni nesliyle birlikte birçok özelliğe sahip. Birçok otomobilde alışık olmadığımız ön koltuk ısıtma – soğutma ve arka koltuk ısıtma bu araçta sunuluyor. Buna ek olarak sürücü koltuğunda hafıza ve yolcu koltuğunda elektrikli ayar sunan otomobilde birçok güvenlik sistemi standart olarak sunuluyor.

Yeni teknolojilerle birlikte araç otobanda büyük oranda otonom bir şekilde hareket edebiliyor. 360 derece kamera sistemi sayesinde park manevralarını kolaylaştıran araçta kör nokta görüntüleme sistemi sunuluyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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