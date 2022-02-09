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2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar ailesini duygulandırdı - Son Dakika

2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar ailesini duygulandırdı

09.02.2022 11:25

Hobi olarak 2010 yılında başladığı sporda Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışan ve 6. sırayı alan 19 yaşındaki milli sporcu Furkan Akar, başarısıyla ailesini duygulandırdı.

Hobi olarak 2010 yılında başladığı sporda Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışan ve 6. sırayı alan 19 yaşındaki milli sporcu Furkan Akar, başarısıyla ailesini duygulandırdı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar, çeyrek final yarışlarında önündeki 3 sporcunun birbirlerine takılarak düşmesi ve ilk sıradaki sporcunun ceza puanı alması sonucu yarışı birinci bitirerek yarı finale kaldı.

Yarı finalde birinci seride yer alan ve müsabakaya dış kulvardan başlayan Furkan, üçüncü olurken, B finalinde yarışmaya hak kazanıp ikinciliği elde etti. Genel klasmanda ise yarışları 7'nci tamamlayan Furkan, A finalini beşinci tamamlayan Macar Shaolin Sandor Liu'nun sarı kart görerek diskalifiye edilmesiyle, derecesini yükseltti ve olimpiyatı 6'ncı sırada tamamladı.

"Devletimiz imkanlarıyla sahip çıktı ve yanına aldı"

Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmayı başaran Furkan'ın babası Yavuz Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 2010 yılında hobi olarak sürat pateni yapmaya başladığını ve olimpiyat 6'ncısı olarak kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Furkan'ın gelişiminde emekleri olanlara teşekkür eden Akar, şöyle konuştu:

"Bu gururu yaşamak çok ayrı bir şey. Gurur çok önemli bir duygu. Furkan ağabeyini örnek alıp hobi olarak başladığı sporda şu anda olimpiyat sporcusu oldu. Ailesi olarak çok büyük destek verdik. Desteklerimizi hiçbir zaman esirgemedik. Fakat çok çile çekti. Gece, gündüz antrenman yaptı. Allah yolunu açık etsin. Furkan spora başladıktan 3-5-6 ay sonra devletimiz imkanlarıyla sahip çıktı ve yanına aldı. Devletimiz ona sahip çıktığı zaman bizlerle toplantı yaptı ve 'bu çocuk artık sizin değil bizim evladımız oldu' dedi. Bana 'Türk bayrağını bizim yani devletimiz için dalgalandıracağından buna biz sahip çıktık' dediklerini anladım."

Akar, yarışları izlerken heyecandan yerinde duramadığını belirterek, son yarışta sevinçten sabaha kadar uyuyamadıklarını dile getirdi.

"Sabaha kadar annesi, ben ve kardeşi dua ettik"

Furkan'ın arkadaşlarının da olimpiyatlara gitmesini çok istediklerini ancak sadece oğlunun yarışlara katılmaya hak kazandığını anlatan Akar, "Sabaha kadar annesi, ben ve kardeşi dua ettik. Annesinin sabaha kadar gözyaşı hiç durmadı. Yani bu bizim için gurur verici bir şeydi. İnandık o süreci yaşamak çok farklı bir şey. Televizyonun karşısında gerçekten kalbim duracak şekilde izledim, hop oturdum hop kalktım. 'Hadi oğlum sen bu işi başarırsın' dedim. Allah nasip etti ve ilk 6'ya girdi." diye konuştu.

Oğlunun 19 yaşında dünyanın sayılı sporcuları arasına yerleştiğine işaret eden Akar, şunları kaydetti:

"Önünde 2026 olimpiyatları var. İnşallah orada daha güzel başarı elde edeceğini inanıyorum. Allah yolunu açık etsin. Ailesi olarak biz Furkan'ın her zaman yanındayız, büyük destek verdik. Bundan sonra da destek görecek çünkü o bizim gönlümüzün şampiyonu her zaman öyle oldu, öyle de kalacaktır. Furkan ilklerin adamı, 2017 EYOF ta da ilk madalyasını almıştı. O zaman bana söz verdi 'baba artık EYOF bana yetmiyor, olimpiyatlara gideceğim, sana söz veriyorum. Orada madalya almazsam bana kızar mısın' dedi. Bende 'senin canın sağ olsun her zaman destekçinim' dedim."

2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar ailesini duygulandırdı
2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar ailesini duygulandırdı
2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar ailesini duygulandırdı

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Milli Sporcu, Pekin, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar ailesini duygulandırdı - Son Dakika


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