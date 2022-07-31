2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı - Son Dakika
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2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı

31.07.2022 15:17

2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Lisans oturumu gerçekleşti.

2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Lisans oturumu gerçekleşti.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Lisans oturumu saat 10.15'te başladı. 120 sorudan sorumlu adaylara 130 dakika süre verildi. Adayların en büyük destekçileri ise okul dışarısında bekleyen aileleri oldu.

Aileler sınav heyecanına ortak oldu. Oğlunun sınav heyecanına ortak olan Mustafa Akgümüş "Oğlum biraz hazırlandı ama bilmiyorum tabi ki ne kadar hazırlandı. Anne babalar hep çocukları için genelde çalışır veya uğraşır. Biz de inşallah başarılı olur diye bekliyoruz" dedi. Sınana giren Deniz Yılmaz ise çok uzun zamandır çalışmaya ara verdiğini belirterek, "TIR geçmiş gibiyim üzerimden. Ben fazlaca zorlandım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı - Son Dakika
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