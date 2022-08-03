Ddk Başkanı Arıncı'dan KPSS Açıklaması: "Problemli Bir Durum Var Gözüküyor" - Son Dakika
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Ddk Başkanı Arıncı'dan KPSS Açıklaması: "Problemli Bir Durum Var Gözüküyor"

03.08.2022 14:10
Ddk Başkanı Arıncı'dan KPSS Açıklaması: "Problemli Bir Durum Var Gözüküyor"

2022 KPSS’de bazı soruların Yediiklim Yayınevi’ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığının ortaya çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın inceleme talimatını verdiği Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, müfettişlerin ÖSYM’ye gittiğini, raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz edileceğini söyledi ve “Problemli bir durum var gözüküyor” dedi.

2022 KPSS'de bazı soruların Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığının ortaya çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inceleme talimatını verdiği Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, müfettişlerin ÖSYM'ye gittiğini, raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edileceğini söyledi ve "Problemli bir durum var gözüküyor" dedi.

Pazar günü yapılan 2022 KPSS'de bazı soruların Yediiklim Yayınevi'e ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün DDK'ya inceleme talimatı verdi.

DDK Başkanı Yunus Arıncı, bugün NTV'ye yaptığı değerlendirmede; müfettişlerin bugün ÖSYM'ye gittiğini açıkladı. Hazırlanacak raporun Cumhurbaşkanı'na sunulacağını anımsatan Arıncı, NTV'nin yanı sıra Oda TV'ye yaptığı açıklamada ise "Problemli bir durum var gözüküyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

2022 KPSS'de bazı soruların Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı ortaya çıktı. İddiaların ardından; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddialar üzerine DDK'ya inceleme talimatı vermiş, sınavı yapan ÖSYM'nin Başkanı olan Halis Aygün'ü bugün görevden aldı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü Görevden Aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü Görevden Aldı ÖSYM Başkanı Aygün, görevden alındı ÖSYM Başkanı Aygün, görevden alındı
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ddk Başkanı Arıncı'dan KPSS Açıklaması: 'Problemli Bir Durum Var Gözüküyor' - Son Dakika

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