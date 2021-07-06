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2022 MacBook Air, Apple'ın M2 Yonga Setini Kullanacak - Son Dakika

2022 MacBook Air, Apple'ın M2 Yonga Setini Kullanacak

06.07.2021 01:25
2022 MacBook Air, Apple'ın M2 Yonga Setini Kullanacak, System.String[]

Son zamanlarda, Apple'ın Mac serisi için bir sonraki özel silikonuyla ilgili bazı kafa karışıklıkları oldu.

Son zamanlarda, Apple'ın Mac serisi için bir sonraki özel silikonuyla ilgili bazı kafa karışıklıkları oldu. M1'in halefinin M1X veya M2 olarak adlandırılacağına dair söylentiler ortalıkta dolaşıyordu. Neyse ki, bir bilgin, Apple'ın ikisi üzerinde çalıştığını ve M2'nin yaklaşmakta olan 2022 MacBook Air'de bulunmasının beklendiğini belirtiyor.

2022 MacBook Air, Apple'ın M2 Yonga Setini Kullanacak
MacBook Air

Twitter hesabıyla @dylandkt olarak da bilinen Dylan'a göre daha önce Apple'ın MacBook Pro ve Mac mini'sinin 2021'in dördüncü çeyreğinde geleceğini söylemişti.

Ona göre bu makineleri besleyen yonga seti M1X olacak. Önceki spesifikasyonlara göre, M1X, sekizi performansa, kalan dördü de güç verimliliğine yönelik olmak üzere 10 çekirdeğe sahip olacak.

M2'ye gelince, önceki bir rapor, M1'in geliştirilmiş bir versiyonu olacağını belirtti. Bu bilgi, yonga setinin M1 MacBook Air'deki yedi veya sekize kıyasla muhtemelen dokuz veya on grafik çekirdeğine sahip sekiz işlemci çekirdeğine sahip olacağını gösteriyor.

Bununla birlikte, önceki rapor, işlemci çekirdeklerinin yeni yonga setinde daha hızlı çalışacağından bahsetmişti; bu, Apple'ın M2'deki performans çekirdeklerinin daha yüksek bir frekansta çalışmasına izin verebileceği anlamına geliyor, ancak şu anda tüm bilgiler mevcut değil.

Dylankt ayrıca 2022 MacBook Air'in önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya sürülmek üzere yolda olduğundan ve farklı renklerde gelmesinin beklendiğinden bahsediyor.

Daha yeni sürümün daha hafif bir kasa, bir MagSafe şarj bağlantı noktası ve birkaç USB 4 bağlantı noktasıyla gelmesi de mümkündür. Mini LED ekranlarla geldiği bildirilen yeni MacBook Pro modelleriyle birlikte Apple, 2022 MacBook Air'de de gelişmiş ekran teknolojisini kullanabilir ancak bu aşamada hiçbir şey doğrulanmadı.

2022 MacBook Air, Apple'ın M2 Yonga Setini Kullanacak

Macbook Air, Twitter, Apple, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar 2022 MacBook Air, Apple'ın M2 Yonga Setini Kullanacak - Son Dakika


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