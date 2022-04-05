2022 Meram'da Kış Fotoğraf Yarışması'nda kazanan isimler belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

2022 Meram'da Kış Fotoğraf Yarışması'nda kazanan isimler belirlendi

05.05.2022 16:12

Jüri, yarışmaya gönderilen birbirinden güzel 445 fotoğraf arasından ödül alacakları belirlemede bir hayli zorlandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin her mevsim yaşadığı ve yaşattığı güzellikleri dünyaya anlatmak amacıyla başlattıkları yarışmanın bu hedefi tam onikiden vurduğunu kaydetti.

29 Ocak - 22 Mart 2022 tarihleri arasında çekilen kış fotoğraflarının yarıştığı 'Meram'da Kış Fotoğraf Yarışması'nda kazanan isimler belli oldu. Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Meram Belediyesi Kültür Müdürü Hacı Koyuncu, Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği KONFAD Başkanı Erkan Mumcu, Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği Başkanı Mustafa Binol, fotoğrafçı - yazar Ahmet Kuş'tan oluşan jüri birbirinden güzel 445 fotoğraf arasından şampiyonları belirledi.

JÜRİ KAZANANLARI SEÇMEKTE ZORLANDI

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında Vesile Koçak birinciliği, Meram Dere'de Kış fotoğrafıyla Muhammet Akar ikinciliği, Ayşe Özyer de üçüncülüğü kazandı. Yarışmanın mansiyon ödülleri de Mehmet Koru, Yüksel Açıkgöz ve Mahmut Sami Boyalı'ya verildi. katılımcılar arasından sergileme kazanan isimler ise şöyle; Yunus Yaman, Cihan Savran, Şahin Işık, Filiz Narin, Ayşe Özyer, Mustafa Serhat Özdemir, Ömerül Faruk Kiprik, Ömerül Faruk Kiprik, Mustafa Bülent Pirinçci, Yüksel Açıkgöz, Çetin Erdem, Necati Özçimen, Levent Ateş, Hakan Gümüş, Hakan Gümüş, Mahmut Sami Boyalı, Muhammet Özen, Yunus Karabıyık, Enes Top ve Merve Özen.

BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM'IN EŞSİZ GÜZELLİĞİNİ DÜNYAYA ANLATMAK İÇİN BAŞLATTIĞIMIZ YARIŞMA, BU HEDEFİNE TAM ANLAMIYLA ULAŞMIŞTIR"

'Meram'da Kış Fotoğraf Yarışması'na katılan profesyonel, amatör tüm fotoğraf sanatçılarına ve meraklılarına gösterdikleri ilgiden dolayı şükranlarını sunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla başlattıkları yarışmanın amacına ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılın her mevsiminde olduğu gibi kış aylarında da eşsiz görüntüler ortaya koyan Meram'ın bu güzelliklerinin tüm sanatçıları heyecanlandırdığına vurgu yapan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Meram'ın kış mevsimi ile buluşmasıyla oluşan eşsiz güzellikler Meram'a gönül veren herkesi mutlu ediyor. Amacımız, kış mevsiminin Meram'a kattığı güzelliği, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların objektiflerinden ölümsüzleştirmek ve dünyaya anlatarak ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak. Yarışmaya katılan birbirinden güzel fotoğrafları görünce amacımıza ulaştığımızı anlıyoruz. Her bir fotoğraf Meram'ı ve Meram'ın kışını en güzel şekilde anlatmış. Bunların arasından seçilen tüm arkadaşlarımızı da özellikle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Mustafa Kavuş, Ahmet Kuş, 22 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022 Meram'da Kış Fotoğraf Yarışması'nda kazanan isimler belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
15:19 TCMB Rezervleri 113 milyar 774 milyon dolara yükseldi
15:17 Merkez Bankası'nın net rezervi bir haftada 2,8 milyar dolar azaldı
14:25 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yetkililer Hakkında Suç Duyurusu
14:21 Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkililerine suç duyurusu: Belediye milyonlarca lira zararda
14:22 Esenyurt saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edilirken kargaşa çıktı! 1 kişi gözaltına alındı
14:19 Tekel saldırganlarının sevk edildiği adliye önünde hareketli anlar! Polis hemen gözaltına aldı
14:13 Beren Saat, Kenan Doğulu'nun yardımıyla denize girdi
14:08 Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi! Eşi Kenan Doğulu bir saniye yanından ayrılmadı
14:08 Hizmetçilik yaptığı isim babası çıktı! İş adamının mal varlığına tedbir konuldu
14:05 Hizmetçilik yaptığı evin sahibi babası çıktı, 1 milyar liralık servete ortak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 15:45:37. #1.13#
SON DAKİKA: 2022 Meram'da Kış Fotoğraf Yarışması'nda kazanan isimler belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement