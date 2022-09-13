2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı? - Son Dakika
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2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?

13.09.2022 21:09
2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?

2022 model otomobil alacak herkesin aklında aynı soruyu görüyoruz. Elektrikli otomobil almak için biraz daha beklesem mi, yoksa alsam mı?

Otomotiv endüstrisi için elektrikli bir gelecek artık kaçınılmaz oldu. Elektrikli otomobiller ile benzinli rakipleri arasında bulunan fark giderek kapanıyor. Hatta şu anda spor otomobillerde bu fark tamamen artılar ve eksiler tablosuna dönüştü. İlerleyen dönemde de üst segmentte yaşanan bu durumun önce orta daha sonra giriş seviyesi araçlara kadar gelmesi bekleniyor. Peki 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?

Elektrikli otomobil alırken nelere dikkat etmeliyiz?

2040 yılına kadar dizel ve benzinli araçların üretiminin durması ve yerini yakın gelecekte elektrikli ve orta uzak gelecekte hidrojenli araçlar olmak üzere farklı teknolojilere bırakması bekleniyor. Peki ya bugün bir elektrikli araç sahibi olmak istiyorsak nelere dikkat etmeliyiz? İçten yanmalı motorlulara göre avantajları ve dezavantajları neler gelin birlikte inceleyelim.

  • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?
  • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?
  • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?
  • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?

Elektrikli otomobillerin avantajları

    Elektrikli otomobillerin ağırlıkları 2 tonu geçse bile kullanırken bunu hissettirmiyorlar. Aksine oldukça seri bir sürüş deneyimi sunuyorlar.

    İçten yanmalı motorlu araçların aksine bir istasyona gidip şarj etmenize gerek yok. Bir akıllı telefon gibi evinizdeki prizle şarj edebilirsiniz.

    Atmosfere zararlı karbon salınımı yapmadığı için doğayı daha az kirletiyor. Bu durumun neticesinde ivmelenerek artan küresel ısınma tehdidine daha az zarar veriyorlar.

    Elektrikli otomobiller daha az mekanik parçaya sahip olduğu için bakım masrafları ve sorun çıkarma ihtimalleri daha düşük. Ayrıca daha uzun servis bakım süreleri sunuyorlar.

    Elektriğin fiyatı petrolden daha ucuz olduğu için işletme masrafları da çok daha düşük.

    Teknolojileri gereği oldukça sessiz ve tüm hızlarda yüksek ivmelenmeye sahipler.

    Elektrikli araçlar için şarj sorununu ortadan kaldıracak adım

    Elektrikli otomobillerin dezavantayları

      Elektrikli otomobillerin menzilleri henüz beklenen seviyeye ulaşmadı. Tam dolu şarjla otomobillerin ancak yarısı kadar gidebiliyorlar.

      Ev tipi prizler üzerinden yapılan şarjın süresi oldukça uzun. Ayrıca evlere hızlı şarj istasyonu kurdurmak oldukça masraflı.

      Servise gitme ihtimali daha düşük. Ancak gitmemiz gerekirse, yeterli sayıda servis var mı veya sanayide ki ustanız bakabilecek mi gibi soruları beraberinde getiriyor.

      Batarya sağlığında 10 yılı geçebilen uzun pil ömrüne sahipler. Ancak ilk günden itibaren ömürleri tükenmeye başlar. Dolayısıyla bataryayı değiştirmek istediğinizde, bakım masraflarından yapılan tasarruf uçup gidebilir.

      • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?
      • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?
      • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?
      • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?
      • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?

      Benzinli araçların avantajları

        Fiyatları elektrikli otomobillere göre çok daha uygun.

        Elektrikli otomobillere göre sorun çıkarma olasılığı daha fazladır. Ancak en ıssız kasabada bile yaptıracak servis bulabilirsiniz.

        Motor bloğunun ömrü, elektrikli araçların motorlarından çok daha uzun süre dayanabiliyor. Bu sebeple daha uzun kullanım süresi sunuyor.

        Menzilleri bin kilometreyi bulduğu için ve uzun şarj süresi olmadığı için cebimizden çıkan para bizlere zaman olarak geri dönüyor.

        • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?
        • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?

        Benzinli araçların dezavantajları

          Eski benzinli araçlar kadar yüksek bir karbon salınımı yapmıyor olsa da yine de doğayı kirletiyor.

          İşletme maliyeti ve servis maliyeti çok daha yüksektir.

          Eğer aracınız benzinli veya dizelse motorun ses yalıtımına bakmadan satın alırsanız başınız ağrıyabilir.

          Genel özet tablosu

          Otomobilinizi ağırlıklı olarak şehir içi kullanacaksanız, elektrikli otomobiller düşük yakıt ücreti, bakım maliyeti ve menzil olarak sizler için güzel bir seçim olacaktır. Ancak şehirler arası yolculuk ediyor ve bu yüzden uzun menzil arayışındaysanız, batarya teknolojisinin gelişmesi beklemek daha iyi olabilir.

          • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?
          • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?
          • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?
          • 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?

          Kıyaslama tablosuElektrikli otomobillerBenzinli otomobillerSatış ücretiPahalıNispeten daha uygunİşletme masrafıDüşükYüksekCO2 salınımı–YüksekMenzilŞehir içi daha uzunŞehir dışı daha uzunYakıt masrafıDüşükYüksek

          Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 2021 yılında elektrikli veya hibrit bir otomobil almayı düşünür müydünüz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Tragger, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı? - Son Dakika

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