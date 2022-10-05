2022 N?obel Kimya Ödülü sahiplerini buldu - Son Dakika
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2022 N?obel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

05.10.2022 14:02
2022 N?obel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

İsveç Bilimler Akademisi, 2022 Nobel Kimya Ödülü’nü Carolyn Bertozzi, Morton Meldal ve Barry Sharpless’ın kazandığını açıkladı.

İsveç Bilimler Akademisi, 2022 Nobel Kimya Ödülü’nü Carolyn Bertozzi, Morton Meldal ve Barry Sharpless’ın kazandığını açıkladı.

Üç bilim insanı bu ödüle “klik kimyası” olarak bilinen ve moleküllerin birlikte kaparılmasını sağlayan çalışmalarıyla layık görüldü.

Bertozzi, Meldal ve Sharpless 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 800 bin doları) değerindeki para ödülünü paylaşacak.

Geçen yıl Nobel Kimya Ödülü, molekül inşasına yönelik çalışmalarından dolayı Benjamin List ve David MacMillan’a verilmişti.

Pazartesi günü Nobel Tıp Ödülü’nü insan evrimine yönelik çalışmalarıyla paleogenetik bilimi kurucularından Svante Paabo’nun kazandığı açıklanmıştı.

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Kaynak: BBC

İsveç, Teknoloji, Son Dakika

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