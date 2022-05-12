2022'nin dekorasyon trendlerinde doğadan renk ve desenler yer alıyor - Son Dakika

Pandemide artan doğa özlemi, yaz ayları yaklaşırken dekorasyon trendlerine dönüşüyor. Ev dekorasyonunda en çok doğadan gelen mavi, beyaz, yeşil ve kahve renkleri tercih edilirken, ev dekorasyonunun ilk sıralarında yer alan banyolar ise canlı renklerle enerji kazanıyor.

Pandemide artan doğa özlemi, dekorasyon trendine dönüştü. 2 yıl boyunca vaktinin çoğunu evde geçirdikten sonra doğaya kavuşanlar, doğanın renk ve desenlerini evlerine taşımaya başladı. Amerika'da yapılan bir araştırma, ev dekorasyonunun bireylerin esenliği (wellness) üstündeki etkilerini inceledi. Sosyal psikolog eşliğinde değerlendirilen araştırmanın sonuçlarına göre, ev dekorasyonunda bu yılın favori renkleri doğadan gelen mavi, beyaz, yeşil ve kahvenin yanı sıra, tüm zamanların vazgeçilmezi siyah oldu. Deniz kıyısında olmaktan hoşlanan katılımcıların yüzde 84'ü dekorasyonda maviyi tercih ederken, köy ya da çiftlik ortamını sevenlerin seçiminin beyaz olduğu görüldü.

Geç gelen baharla birlikte evini yenilemeye mayıs ayında başlayacakların hem renk seçimlerine hem de stillerine uygun geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirten Seramiksan Pazarlama Müdürü Görkem Helvacıoğlu, "Pandeminin etkisiyle insanların yüzünü doğaya dönmesi, renk ve desen tercihlerinde de belirleyici oluyor. Araştırmaların da gösterdiği gibi, doğadan renk ve desenler, ev dekorasyonunda kendine daha çok yer buluyor. Seramiksan olarak biz de tropikal ya da floral desenleri yüzeylere taşıdığımız özel karo serilerimizle, farklı zevklere hitap ediyoruz" dedi.

EV DEKORASYONUNDA BANYO TASARIMI İLK SIRALARDA

2022'nin dekorasyon sezonunda banyo tasarımlarının öne çıktığını aktaran Görkem Helvacıoğlu, "Banyolar insanların yoğun bir günün ardından kendi kendine kalmak ve yorgunluktan arınmak için en çok vakit geçirdikleri alanların başında geliyor. Bu yüzden evini dekore eden birçok kişi için banyo tasarımı büyük bir öneme sahip. Pandeminin ardından doğa trendi öne çıkıyor. Yüzeylerde floral veya tropikal desenler trend olurken, Seramiksan olarak bu desenleri doğa enerjisini evlere taşıyan renkli lavabolarla kombinliyoruz. Siyah ve beyazın yanı sıra, kırmızı, turuncu, yeşil ve kahverengi tonlarda tasarladığımız lavabolarla, doğayı banyolara yansıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞANIN RENKLERİ BANYO KOLEKSİYONLARINA TAŞINDI

Her türdeki banyo için farklı yüzey, renk ve ebat seçeneği sunduklarının altını çizen Helvacıoğlu, "Ev sahiplerinin beğenileri farklılık gösterebiliyor. Bu yüzden koleksiyonlarımızda her beğeniye uygun tasarım ve renklere yer açıyoruz. Banyolar başta olmak üzere, yüzeylerde ferah bir görünüm yakalamak isteyenlere Tropical ve Integra karo serileriyle floral desenleri, şehir yaşantısından arınarak doğanın sakinleştirici tonlarını evine taşımak isteyenlere ise mavi, sarı, hardal, yeşil, mercan gibi düz renkleri barındıran Bumpy serisini sunuyoruz. Bu sayede doğaya ait tüm renk ve desenleri yüzeylerle buluşturuyoruz. Yalın, ince ve sıra dışı tasarımlardan oluşan ve yaz aylarını yansıtan renkli Auro Serisi ile de yüzeylerde oluşturduğumuz tasarımı lavabolarla tamamlıyoruz" dedi.