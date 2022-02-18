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2022'nin gelecek vadeden girişimcileri açıklandı - Son Dakika

2022'nin gelecek vadeden girişimcileri açıklandı

18.02.2022 14:28
2022'nin gelecek vadeden girişimcileri açıklandı

Girişimcilik ekosistemi hızla büyürken, Türkiye girişimlere en çok yatırım yapan ilk 10 Avrupa ülkesi arasına girdi.

Girişimcilik ekosistemi hızla büyürken, Türkiye girişimlere en çok yatırım yapan ilk 10 Avrupa ülkesi arasına girdi. Türkiye'nin 11 ilindeki onlarca girişimcinin buluştuğu start-up yarışmasının kazananları ise yeni yatırım ağları kurma imkanına sahip olarak girişim ekosistemine katkı yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de girişim ekosistemindeki ivme gün geçtikçe hızlanıyor ve iş dünyasının öncüleri farklı sektörlerden çok sayıda girişimciye yatırım yapıyor. Girişimcilere verilen destekler ise Türkiye'yi Avrupa'da zirveye taşıyor. Startup.watch'ın konuya dair yayımladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl girişim yatırımlarının yüzde 948 oranında artmasıyla, Türkiye girişimlere en çok yatırım yapan ilk 10 Avrupa ülkesi arasına girdi. Girişimcilik ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren dijital platform Girişimup ise düzenlediği GVG22 "Gelecek Vadeden Girişimciler" yarışmasında, girişim ekosisteminin rüzgarını arkasına alarak kazananları açıkladı. 21 paydaş kurumdan, gelecek vadeden 120'yi aşkın girişimci grubunun başvurduğu yarışmada, finalistler 7 ana başlıkta ve her kategoriden 6 farklı jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Toplam 10 kategoriden birinci olarak seçilen gruplar ise çeşitli ödüller almaya hak kazandı.

GİRİŞİMCİ EKOSİSTEMİNE 10 YENİ GRUP KATILDI

Girişimcilik ekosisteminin yakın gelecekte yıldızı parlayacak girişimlerini belirlemek üzere 10-11 Şubat tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya, aralarında teknoparklar, kuluçka merkezleri ve hızlandırma programlarının bulunduğu 21 paydaş kurumdan, gelecek vadeden 120'yi aşkın girişimci grubu başvuru yaptı. Seçici kurulunu Hızlandırma Programları Yöneticisi Ahmet Sefa Bir ve İş Geliştirme Yöneticisi Şerafettin Özsoy'un oluşturduğu ve genel koordinasyonunu Alperen Şarlayan'ın yürüttüğü yarışmada finalistler, 10-11 Şubat tarihlerinde her kategoride farklı ve birbirinden değerli jüri üyelerinin bulunduğu komiteye sunumlarını gerçekleştirdiler.

Girişimcilerden 86'sı problem, çözüm, ekip yapısı, yapılabilirlik ve sunum performansı gibi kriterlere göre farklı sektörlerden birçok seçkin jüri üyesi tarafından değerlendirildi. 10 kategoride toplam 50 finalist girişim belirlendi. Her kategorinin kazananları ise şu şekilde:

Büyüme Şampiyonu: Sertifier

Yatırımcıların Gözdesi: Coprint

İhracat Devi: Hextech

Global Rekabet Gücüne Sahip: Sweephy

Fintech: Vomsis

Sürdürülebilirlik Odaklı: Ecording

Kadın Girişimci: Diagnosis Time

Teknolojiye Yön Veren: Atlas Space

Akademik: Soyl-Gel

Sosyal: B4AFC

KAZANAN YARIŞMACILAR YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR

Türkiye'nin toplam 11 ilindeki girişimcilik merkezlerinden yönlendirilen girişimcilerin içinden, her kategoriden birinci seçilen girişimler, jüri üyelerinden mentorluk, yatırımcılarla görüşme imkanı, ulusal bir kanalda video röportaj hakkı, ulusal ve uluslararası haber portallarında haber ve röportaj hakkı, ücretsiz online İngilizce dersi hediye paketi, kitap serilerine erişim, ücretsiz hukuk danışmanlığı, ulusal ve uluslararası hızlandırma programlarına katılım gibi ödülleri almaya hak kazandı.


2022'nin gelecek vadeden girişimcileri açıklandı
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Girişimcilik, Röportaj, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2022'nin gelecek vadeden girişimcileri açıklandı - Son Dakika


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