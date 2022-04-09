2022'nin ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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2022'nin ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

09.04.2022 11:56
2022'nin ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

ÜLKE genelinde, 2022 yılının ilk 3 ayında 22 bin 281 dolandırıcılık olayı meydana gelirken, operasyonlarda yakalanan 6 bin 155 şüpheliden 664'ü tutuklandı.

ÜLKE genelinde, 2022 yılının ilk 3 ayında 22 bin 281 dolandırıcılık olayı meydana gelirken, operasyonlarda yakalanan 6 bin 155 şüpheliden 664'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 2022 yılının Ocak ayında 7 bin 270 dolandırıcılık olayı kayıtlara geçti, yakalanan 2 bin 320 şüpheliden 195'i tutuklandı. Şubat ayında 7 bin 43 dolandırıcılık olayı gerçekleşirken, 1706 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 182'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mart ayında ise 7 bin 968 dolandırıcılık olayı yaşandı, yakalanan 2 bin 129 şüpheliden 287'si tutuklandı. 3 ayda toplam 22 bin 281 dolandırıcılık olayı meydana gelirken, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 bin 155 şüpheli yakalandı, 664'ü de tutuklandı.


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Dolandırıcılık, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2022'nin ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022'nin ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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