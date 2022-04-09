2022'nin ilk üç ayında dolandırıcılık olaylarında 6 bin 155 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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2022'nin ilk üç ayında dolandırıcılık olaylarında 6 bin 155 şüpheli yakalandı

09.04.2022 12:14
2022'nin ilk üç ayında dolandırıcılık olaylarında 6 bin 155 şüpheli yakalandı

2022'nin ilk üç ayında meydana gelen 22 bin 299 dolandırıcılık olayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan operasyonlarda 6 bin 155 şüpheli şahıs yakalandı.

2022'nin ilk üç ayında meydana gelen 22 bin 299 dolandırıcılık olayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan operasyonlarda 6 bin 155 şüpheli şahıs yakalandı.

Ülke genelinde 2022 yılının ilk 3 ayında 22 bin 299 dolandırıcılık olayı meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda, 6 bin 155 şüpheli şahıs yakalanırken bu şahıslardan 664'ü tutuklandı.

Dolandırıcılık olaylarının aylara göre dağılımındaysa 2022 yılının ilk ayında, 7 bin 270 dolandırıcılık olayı kayıtlara geçti. Yakalanan 2 bin 320 şüpheliden 195'i tutuklandı.

Şubat ayında olay sayısı 7 bin 43 oldu. Dolandırıcılık olayı şüphelisi olarak bin 706 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 182'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mart ayında ise 7 bin 968 dolandırıcılık olayı meydana geldi. Yakalanan 2 bin 129 şahıstan 287'si tutuklandı. - ANKARA

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2022'nin ilk üç ayında dolandırıcılık olaylarında 6 bin 155 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022'nin ilk üç ayında dolandırıcılık olaylarında 6 bin 155 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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