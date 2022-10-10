2022 Nobel Ekonomi Ödülü, bankalar ve finansal krizlerle ilgili araştırmalara verildi - Son Dakika
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2022 Nobel Ekonomi Ödülü, bankalar ve finansal krizlerle ilgili araştırmalara verildi

10.10.2022 13:22
2022 Nobel Ekonomi Ödülü, bankalar ve finansal krizlerle ilgili araştırmalara verildi

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "bankalar ve finansal krizler konusundaki araştırmalarından" ötürü Amerikalı ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "bankalar ve finansal krizler konusundaki araştırmalarından" ötürü Amerikalı ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Bernanke, Diamond ve Dybvig'in ekonomide ve özellikle finansal krizler sırasında bankaların rolüne ve finansal piyasaların nasıl düzenleneceğine ilişkin kavrayışın önemli ölçüde gelişmesini sağladığı belirtildi.

Diamond ve Dybvig'in, "bankaların neden var olduğunu; toplumdaki rollerinin, bankaları yaklaşan çöküşleriyle ilgili söylentilere karşı nasıl savunmasız kıldığını ve toplumun bu savunmasızlığı nasıl azalttığını anlatan teorik modeller geliştirdiği" kaydedildi.

Üç ekonomistin çalışmalarının, finansal krizlerin toplum için keskin sonuçları olan uzun dönemli bunalımlara dönüşme riskini azalttığına işaret edildi.

2021'de ödül, çalışmalarıyla "ampirik araştırmayı kökten değiştiren" ekonomistlere verilmişti

2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ekonomistler David Card ile Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens kazanmıştı.

Kanadalı çalışma ekonomisti Card'ın, "çalışma ekonomisine ampirik katkılarından", Angrist ve Imbens'in "nedensellik ilişkilerinin analizine metodolojik katkılarından" ötürü 2021 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldüğü duyurulmuştu.

Üç ekonomistin çalışmalarının, emek piyasasına ilişkin yeni anlayışlar gelişmesini sağladığı, neden sonuç ilişkisi açısından doğal deneylerden ne gibi sonuçlar çıkarılabileceğini gösterdiği, yaklaşımlarının diğer alanlara da yayıldığı ve ampirik araştırmayı kökten değiştirdiği belirtilmişti.

Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlara altın madalyanın yanı sıra 1,1 milyon dolar veriliyor.

Ödül, 2020'de açık artırma teorisinin geliştirilmesine katkı sunan Amerikalı ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'a verilmişti.

Milgrom ve Wilson'un keşiflerinin "dünya çapında satıcılara, alıcılara ve vergi mükelleflerine fayda sağladığı" belirtilmişti.

2019 Nobel Ekonomi Ödülü'nü de küresel yoksullukla mücadele alanında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Hint asıllı Amerikalı iktisatçı Abhijit Banerjee, Fransız asıllı Amerikalı iktisatçı Esther Duflo ve Amerikalı iktisatçı Michael Kremer kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022 Nobel Ekonomi Ödülü, bankalar ve finansal krizlerle ilgili araştırmalara verildi - Son Dakika

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