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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

07.02.2022 15:28
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar, yarı finale yükseldi.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar, yarı finale yükseldi.

Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, beşli çeyrek final müsabakasında 1.25.490'lık derecesiyle ilk sırada yer alarak yarı finale kaldı.

Üçüncü seride yarışan ve müsabakaya dış kulvarda başlayan Furkan, önündeki 3 sporcunun birbirlerine takılarak düşmesi ve ilk sıradaki sporcunun ceza puanı alması sonucu yarışı birinci bitirdi.

Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.

Furkan Akar'ın katılmaya hak kazandığı yarı final yarışı bugün yapılacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Milli Sporcu, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika


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