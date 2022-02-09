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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

09.02.2022 10:35
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Özlem Çarıkcıoğlu, Alp disiplini slalomda 49'uncu oldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Özlem Çarıkcıoğlu, Alp disiplini slalomda 49'uncu oldu.

Kadınlar slalom müsabakasında yarışan Özlem, ilk inişini 1.09.45, ikinci inişini 1.09.47'lik dereceyle tamamladı.

28 yaşındaki milli sporcu, toplamda 2.18.92'lik derecesiyle 49'uncu sırada yer aldı.

Kadınlar slalomda altın madalyayı Slovakya'dan Petra Vlhova (1.44.98) kazandı. Gümüş madalya Avusturya'dan Katharina Liensberger'in (1.45.06) olurken, bronz madalyayı İsviçreli Wendy Holdener (1.45.10) aldı.

Pekin Kış Olimpiyatları'nda 7 Şubat'ta büyük slalom müsabakasında yarışan Özlem, 2.30.73'lük derecesiyle 48'inci sırada yer almıştı.

Özlem Çarıkcıoğlu, Türkiye'yi Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda da Alp disiplininde temsil etmiş, büyük slalom müsabakasını 57. sırada tamamlamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika


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