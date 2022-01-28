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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na 1 hafta kaldı - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na 1 hafta kaldı

28.01.2022 09:13
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na 1 hafta kaldı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları için son 7 güne girildi.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları için son 7 güne girildi.

Oyunların başlamasına bir hafta kala başkent Pekin'in her yerinde olimpiyat hazırlıklarının izleri görülüyor.

Caddeler ve sokaklar Kış Olimpiyatları'nı konu alan panolar ve dekorasyonlarla kaplanırken Olimpiyat maskotları panda Bing Duın Duın ve Çin feneri Şuıy Ron Ron'un figürleri şehrin farklı köşelerini süslüyor.

Şehir merkezinin kuzeyinde, Pekin Ulusal Stadyumu ile Pekin Olimpiyat Kulesi'nin bulunduğu Olimpiyat Parkı bölgesi, organizasyona özel ışıklandırıldı.

2008 Pekin Olimpiyatları için inşa edilen "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyum, 4 Şubat'ta Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine ev sahipliği yapacak.

Olimpiyat Köyleri kapılarını açtı

Oyunların organize edileceği şehir merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou kasabasındaki Olimpiyat Köyleri sporculara ve takım yetkililerine kapılarını açtı.

Başkentin merkezindeki Pekin Olimpiyat Köyü'nün 44 ülkeden yaklaşık 1000 sporcu ve takım yetkilisini ağırlayacağı belirtildi.

Konaklama, fitness, eğlence ve sağlık hizmetlerinin bulunacağı tesiste 678 çeşit yemeğin dönüşümlü olarak sunulacağı, menüde 1 Şubat'ta başlayacak Çin Yeni Yılı'na özel seçeneklerin yer alacağı ifade edildi.

90'dan fazla ülkeden 3 binden fazla sporcu mücadele edecek

4-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle "kapalı devre" organize edilecek

Olimpiyatlar, Kovid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirilecek.

Oyunlarda açılış, kapanış törenleri ve müsabakalar için bilet satılmazken izleyici grupları davetle müsabakalara getirilecek.

Çin'in bugüne kadarki en büyük Kış Olimpiyatları ekibi

Öte yandan Çin, olimpiyatlara katılacak sporcular ve takım yetkililerinin 387 kişilik bir ekip oluşturacağını açıkladı.

Çin'in bugüne dek Kış Olimpiyatlarına yolladıklarının en büyüğü olan ekip, 87'si kadın 176 sporcudan oluşuyor. Ekipte Tibet, Uygur ve Çinli Müslüman Hui etnik gruplarına mensup 20 atlet yer alıyor.

Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek

Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ise 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu Çin'de yarışacak.

Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin'de mücadele verecek.

Olimpiyat meşalesi 11 noktada elden ele taşınacak

Pekin'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Kış Olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesi az sayıdaki noktada elden ele taşınacak.

Pekin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, meşalenin 2, 3 ve 4 Şubat'ta müsabakaların düzenleneceği Pekin merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou şehrinde 11 noktada elden ele taşınacağı kaydedildi.

Açılış töreninin koreografisi Çinli sinemacı Cang Yimou'dan

Kış Olimpiyatları'nın 4 Şubat'ta düzenlenecek açılış törenini, 2008 Pekin Olimpiyatları'nın açılış törenini hazırlayan Çinli sinemacı Cang Yimou tasarladı.

2008 Olimpiyatları için tasarladığı gösteri ile hafızalara kazınan 71 yaşındaki Çinli sinemacı, Güney Kore'de düzenlenen 2018 Pyeong Chang Kış Olimpiyatları kapanış töreninde olimpiyat meşalesinin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na devredildiği bölümün sanat tasarımını da üstlenmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Olimpiyat, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na 1 hafta kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na 1 hafta kaldı - Son Dakika
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