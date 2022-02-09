2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni madalya töreni ertelendi - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni takım dalı madalya töreninin "yasal sorunlar nedeniyle" ertelendiği bildirildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, "madalya kazanan sporcularla bağlantılı yasal sorunlar nedeniyle" Uluslararası Buz Pateni Federasyonuna danışılacağını bildirdi.

Sorunun ne olduğuna, hangi takımla veya sporcularla ilgili olduğuna dair bilgi vermekten kaçınan Sözcü Adams, madalya töreninin ertelendiğini açıkladı.

Olayın "ani gelişen bir durum" olduğunu ifade eden Adams, "Yasal sonuçlar söz konusu olduğundan bu aşamada konuşmam çok doğru olmaz. Umarım gün içinde daha net bilgi verebiliriz." dedi.

Bu dalda, Rus Olimpiyat Komitesi sporcuları altın, ABD gümüş ve Japonya bronz madalya kazanmıştı.

Yasal sorunun, "hak mahrumiyeti gerektiren bir fiil veya doping ihlalinden kaynaklanıyor olabileceği" yorumları yapılıyor.