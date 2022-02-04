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2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı

04.02.2022 17:45
2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve 20 Şubat'ta sona erecek 2022 Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ve 20 Şubat'ta sona erecek 2022 Kış Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ulusal Stadyum'da düzenlenen açılış töreninde olimpiyatların resmen başladığını duyurdu.

91 ülkeden sporcuların katıldığı Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış seremonisinde, kar taneleri maketleri taşındı.

Kar tanelerinin, dünyanın her bir yanından insanların bir araya gelişini sembolize ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Uluslar Geçit Töreni'nde yürüyen tüm sporcuların Kovid-19'a karşı korunmak için maske taktığı görüntülere yansıdı.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların açılış töreni öncesi üç branşta elemeler yapılmıştı.

ABD, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uyguluyor

ABD yönetimi, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Pekin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı - Son Dakika


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