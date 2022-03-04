2022 Pekin Kış Paralimpik Oyunları resmi açılış töreniyle başladı - Son Dakika

Çin'de düzenlenen Kış Paralimpik Oyunları, "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyum'daki törenle resmen başladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ulusal Stadyum'da düzenlenen açılış töreninde oyunların resmen başladığını duyurdu.

Bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek oyunlara, 2022 Kış Olimpiyatları'nı da düzenleyen Çin, ilk kez ev sahipliği yapıyor.

Paralimpik Oyunlara katılan 49 ülkeden 650'nin üzerinde sporcu, Uluslar Geçit Töreni'nde seyircileri selamladı.

Törende Pekin Kış Olimpiyatları açılış töreninde olduğu gibi ülkeler kar taneleri maketleri ile temsil edildi. Her kafilenin önünde, ortasında ülkesinin isminin yazılı olduğu kar tanesi maketi taşındı. Tören dev bir kar tanesinin ortasına konulan Olimpiyat ateşinin yakılmasıyla sona erdi.

4-13 Mart'ta düzenlenecek Paralimpik Kış Oyunları'nda biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye 'körling'in yer aldığı 6 spor dalında 78 müsabaka gerçekleştirilecek.

Rus ve Belaruslu sporcular yer almayacak

Oyunlar, Rusya- Ukrayna savaşının gölgesinde geçecek.

IPC'nin aldığı kararla, Rus ve Belaruslu sporcular, "olimpiyat köyünde artan gerilim" gerekçesiyle oyunlara katılamayacak. Oyunlarda, Rusya'dan 71, Belarus'tan 12 sporcunun mücadele etmesi bekleniyordu.

En başarılı ülke Almanya

İlk kez 1976'da düzenlenen Paralimpik Kış Oyunları'nda Almanya, 137 altın, 121 gümüş ve 106 bronz olmak üzere toplam 364 madalyayla en başarılı ülke konumunda bulunuyor.

Almanya'yı, 330 madalyayla Norveç (136 altın, 109 gümüş, 85 bronz) ve 313 madalyayla ABD (110 altın, 119 gümüş, 84 bronz) takip ediyor.