2022 saatler ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması var mı? - Son Dakika
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2022 saatler ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması var mı?

17.08.2022 10:21

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi merak ediliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin açıklamada bulundu. 2022 saatler ileri alınacak mı ve yaz saati uygulaması var mı araştırılıyor. Peki, 2022 saatler ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması var mı? Sabit sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?

Türkiye'nin sabit yaz saati uygulamasına geçmesi sonrası vatandaşların sabah saatlerinde, karanlık havada, güneş görmeden işe gitmeleri ve çocuklarını bu saatte okula göndermeleri tartışılmaya devam ediyor. 2022 saatler ileri alınacak mı sorusu gündeme geliyor. Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi merak ediliyor. Sabit sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi? 2022 saatler ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması var mı? Detaylar haberimizdedir…

SABİT SABİT YAZ SAATİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK Mİ?

Kış aylarında tartışma konusu olan sabit saat uygulamasına yönelik eleştirileri cevaplayan Dönmez, uygulamanın elektrik verimliliğine kayda değer katkı sağladığını belirtti. İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkilerinin analiz edildiğini hatırlatan Dönmez şunları söyledi: "Bu kapsamda; Ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya konmuştur" dedi.

2022 SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Dönmez, saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağının da bilimsel olarak tespit edildiğini belirterek, bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit saat uygulaması hayata geçirildiğini hatırlattı. Dönmez, ayrıca; AB Komisyonu tarafından üye ülkelere tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletildiğini belirtti.

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Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi? Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Fatih Dönmez, Soğuk Haber, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber 2022 saatler ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması var mı? - Son Dakika


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