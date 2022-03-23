"2022 Sakarya Satın Alma Zirvesi" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"2022 Sakarya Satın Alma Zirvesi" yapıldı

23.03.2022 21:01
"2022 Sakarya Satın Alma Zirvesi" yapıldı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Sakarya İl Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Sakarya İl Genç Girişimciler Kurulu, Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği (SAKARYAGİAD) ile Ekonomi ve Ticaret Derneği Sakarya Şubesi (ETD) iş birliğinde...

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Sakarya İl Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Sakarya İl Genç Girişimciler Kurulu, Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği (SAKARYAGİAD) ile Ekonomi ve Ticaret Derneği Sakarya Şubesi (ETD) iş birliğinde 2022 Sakarya Satın Alma Zirvesi gerçekleştirildi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, TOBB Sakarya İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mertcan Korkmaz, Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği (SAKARYAGİAD) Başkanı Zafer Bekdemir ile Ekonomi ve Ticaret Derneği Sakarya Şubesi (ETD) Başkanı Reşit Şamil Dedeoğlu'nun ev sahipliği yaptığı ve kentteki bir otelde düzenlenen zirvede, 100'den fazla firma stant açtı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in de katıldığı zirvede firmalar kendilerine ayrılan stant alanlarında faaliyetleri hakkında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Altuğ, burada yaptığı konuşmada, işletmelerin küreselleşen iş dünyasında kalite, maliyet ve performans unsurlarını içeren rekabet stratejileri geliştirmek durumunda olduklarını belirtti.

Satın alma yönetiminin işletme için en önemli konulardan biri haline geldiğini vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"Satın alma ve tedariki, üretimden bağımsız düşünemeyiz. Yerel tedarikçilerimizle temasımızı güçlendirerek ilerlemeliyiz. Bu hem ihracatımıza, hem ithalatımıza, yerli üretimin artırılmasına, yerel ticaretin canlandırılmasına katkı sunacaktır. SATSO olarak bizler de ticari iletişimin güçlenmesi ve sürdürülebilmesi adına çalışmalar yürütüyoruz. Önceki yıllar itibariyle belli başlı projelere imza attık ve belli aralıklarda üyelerimize eğitimler düzenlemeye devam ediyoruz. Yerel ticaretin canlanması ve desteklenmesi adına da oda olarak üyelerimizi de yönlendirirken örnek de oluyoruz. Alışverişinizi Sakarya'dan yapın sloganı ile yerel ticareti destekliyoruz."

YORUMLAR
500
Savaş nedeniyle Alman ekonomisinde büyüme tahmini aşağı çekildi Savaş nedeniyle Alman ekonomisinde büyüme tahmini aşağı çekildi Sakarya'da 'tarım lisesi' için protokol imzalandı Sakarya'da 'tarım lisesi' için protokol imzalandı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Ekonomi, Ticaret, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '2022 Sakarya Satın Alma Zirvesi' yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı
20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
20:37 Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti! Rus basını ise temsilcinin ailesiyle birlikte Türkiye'de olduğunu iddia etti
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 21:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: "2022 Sakarya Satın Alma Zirvesi" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement