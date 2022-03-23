2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi ödülleri sahiplerini buldu! - Son Dakika
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2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi ödülleri sahiplerini buldu!

23.03.2022 07:55

2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi lig aşaması tamamlandı. Mevsim ödülleri de sahiplerini buldu.

2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsiminin lig aşaması 20 Mart tarihinde tamamlandı. Ligi birinci ve ikinci bitiren IW ve GS takımları, playofflara yarı finalden çıkma şansını elde etti. Mevsim ödüllerinin sahipleri ise, ligin tamamlanmasıyla belli oldu.

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Taraftar özel ödülü ise, 13 Mart Pazar saat 19.00'da woobox üzerinden başlatılan oylama sonucunda belli oldu. İşte ödülleri alan oyuncular:

2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi ödülleri sahiplerini buldu!

Kış Mevsimi Ödülleri

  • Mevsimin En Değerli Oyuncusu: HolyPhoenix (IW)
  • Taraftar Özel Ödülü Sahibi: Crazy (GS)
  • En İyi Koç: Vez (5R)
  • Mevsimin En Çok Gelişen Oyuncusu: Kireas (5R)
  • Mevsimin Çaylağı: Fleshy (5R)
  • En İyi Üst Koridor: Crazy (GS)
  • En İyi Ormancı: Ferret (IW)
  • En İyi Orta Koridor: Serin (IW)
  • En İyi Alt Koridor: HolyPhoenix (IW)
  • En İyi Destek: Pop (AUR)
2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi ödülleri sahiplerini buldu!
Kaynak: EsporGazetesi.com
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