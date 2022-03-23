2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi ödülleri sahiplerini buldu!

2022 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsiminin lig aşaması 20 Mart tarihinde tamamlandı. Ligi birinci ve ikinci bitiren IW ve GS takımları, playofflara yarı finalden çıkma şansını elde etti. Mevsim ödüllerinin sahipleri ise, ligin tamamlanmasıyla belli oldu.

Taraftar özel ödülü ise, 13 Mart Pazar saat 19.00'da woobox üzerinden başlatılan oylama sonucunda belli oldu. İşte ödülleri alan oyuncular:

Kış Mevsimi Ödülleri