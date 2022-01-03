2022 sezonu öncesi takımların durumları | VALORANT

VALORANT 2021 Champions Tour büyük bir ilgi ile son bulurken kısa süre önce rekabeti arttıracak değişiklerler beraber 2022 Champions Tour duyuruldu. Bir çok takım sezonu çok erken kapattığı için kısa sürede yapılanmalara giderken 2022 sezonu için hazırlıklara başladı. Bazı takımlar ise henüz kadrolarını bile tamamlamamış durumda. Özellikle EMEA bölgesini önümüzdeki sezon çok büyük bir VCT devresi beklerken VCT: 1. Aşama'nın başlamasına 2 aydan az bir süre kaldı. 2022 Champions Tour öncesi Türk ve EMEA bölgesinin takımlarının son durumlarını inceledik.

Türk VALORANT Takımları

2021 sezonu maalesef Türk takımları için iyi bir sene olmadı. 3 kez düzenlenen LAN turnuvalarından sadece birine temsilci göndermeyi başardık. Fakat bu takım da bu perfomansını korumayı başaramadı. VALORANT Champions'a hiçbir Türk takımı katılmaya hak kazanamayınca Türkiye bölgesi için sezon erken bitti. Hal böyle olunca takımların birçoğu erkenden gelecek sezon için hazırlıklara başladı. Türk takımlarının son durumlarını ve sezon öncesi hazırlıklarına bakalım.

SuperMassive Blaze

Kurulduğu ilk günden itibaren VALORANT Türkiye sahnesinde adını ortaya koymayı başarmış olan SuperMassive Blaze, bünyesinde yer alan isimleriyle epey gelecek vadeden bir takım oldu. VCT 2021: 3. Aşama'nın başlamasına kısa bir süre kala kurulan VALORANT kadrosu ile turnuvaya ve rekabetçi arenaya dahil olan SuperMassive Blaze, beklentileri bir hayli karşıladı. Takım önce Türkiye'de Challengers 1 şampiyonu olarak EMEA Elemeleri'ne katılmayı başardı. Ardından Masters - Berlin'e gidecek olan 4 temsilcinin belirleneceği EMEA Elemeri'nin büyük finaline namağlup gelerek hem Masters - Berlin'de oynamayı garantiledi hem de Türk takımları arasındaki en büyük başarıyı elde etmiş oldu.

Masters - Berlin'de mücadele eden SMB kadrosu SuperMassive Blaze ilk etapta beklentileri büyük ölçüde karşıladı fakat Masters - Berlin'de üst üste iki kez Acend'e yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda etti. Takımın kısa sürede elde ettiği bu başarılar sayesinde EMEA Circuit Points sıralamasında 6. sıraya yükselerek EMEA Son Şans Elemeleri'nde oynamayı da garantiledi. Ekim ayında düzenlenen turnuvada takım beklenilenin çok altında bir performans gösterdi. Çıktığı üç maçın sadece birini kazanabilen SuperMassive Blaze, turnuvaya son altıda veda ederek VALORANT Champions 2021'de oynama şansını da kaybetmiş oldu. Kısa süre sonra takımdan üç kilit ismi; Mehmet "Turko" Özen, Batuhan "russ" Malgaç ve Melih "pAura" Karaduran'ın yeni takım arayışında olduğunu duyurması üzerine takım içi problemler yaşandığı ortaya çıktı.

Takımdan ayrılan ilk isim pAura oldu. SuperMassive Blaze, pAura ile karşılıklı anlaraşarak sözleşmeyi sonlandırdıklarını duyurdu. Bu ayrılığın hemen ardından Caner "CyderX" Demir, takıma IGL rolünde katıldı. Kısa süre sonra da takıma süpriz bir isim daha katıldı. Oxygen Esports bünyesinden ayrılan başarılı oyuncu Göktuğ "XiSTOU" Canciğer de SuperMassive Blaze kadrosuna katıldı.

Takımın koçu Mert "9999¨ Turna da takımdan ayrıldığı için takımın koçu ve beşinci oyuncusu hala eksik. Bir başka merak edilen konu ise russ ve Turko'nun hangi takımlara transfer olacağı.

Güncel kadro:



Baran "Izzy" Yılmaz

Eren "Brave" Kasırga

Caner "CyderX" DemirIGL

Göktuğ "XiSTOU" Canciğer

İnaktif Oyuncular

Mehmet "Turko" Özen

Batuhan "russ" Malgaç Teknik Kadro

Berker "gandhi" Kubat Analist

Futbolist

2021 yılına bomba gibi bir giriş yapan First Strike Türkiye finalisti Futbolist, VCT 2021: 1. Aşama Masters'da rakibi BBL Esports'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. 2021 sezonunu şampiyonlukla açan Futbolist, arkasına aldığı bu ivmeyi 2. Aşama'da da sürdürdü. VCT 2021: 2. Aşama EMEA Elemeleri'ne Türkiye'den birinci sırada katılmayı başaran Futbolist, bu başarısını EMEA Elemeleri'nde sürdürüremedi. Futbolist, 2. Aşama EMEA Elemeri'ne galibiyet alamadan veda etti. Sezonun ilk iki aşamasına gayet iyi bir başlangıç yapan Futbolist, bu performansını uzun süre koruyamadı. 3. Aşama'da her iki Challengers'tan çıkmayı başaramadı ve sezonun son EMEA Elemeleri'nde mücadele edemedi.

İlk iki aşamada topladığı puanlarla EMEA Son Şans Elemeleri'nde mücadele etmeye hak kazanan Futbolist, VALORANT Champions'a katılabilmek için edeceği mücadelenin hazırlıklarına başladı. İlk olarak BBL Esports'dan ayrılan koç Eray "GAIS" Sarıkaya'yı teknik kadrosuna dahil eden Futbolist, ardından verdiği mücadele ile yıl boyu göz önünde olan RARE Esports'u tamamen bünyesine kattı. RARE Esports'un VALORANT kadrosunda yer alan Konur Alp "qw1" Şahin'i de aktif kadroya dahil etti. Bir süredir takımdaki kötü performansın sorumlusu olarak görülen İbrahim "mag0o" Temizel ise yedeğe çekildi. Tüm bu değişikliklerle performansını iyileştiren Futbolist, her ne kadar başarılı bir performans sergilese de EMEA Son Şans Elemeleri'nden çıkamadı ve turnuvayı 4. sırada tamamladı. Böylelikle 2021 sezonunu kapatan takım 2022 için hazırlıklara başladı. Son olarak ESA Esports'un düzenlediği Open Fire Legacy'de mücadele eden Futbolist turnuvadan grup aşamasında elendi. 2022 sezonuna kısa bir süre kala takımın IGL'i SasuKe de inaktif poziyona geçerek yeni bir takım aradığını duyurdu.

Güncel kadro:

Buğra "mojj" Kiraz

Emre "STERBEN" Demirci

Doğukan "qRaxs" Balaban

Konur Alp "qw1" Şahin İnaktif Oyuncular Cüneyd "hatex" Baş

Mustafa "sianclavera" Tabakoglu

Ufuk "SasuKe" GöktaşIGL Teknik Kadro

Eray "GAIS" Sarıkaya Koç



Oxygen Esports

Amerika Birleşik Devletleri kökenli espor kulübü olan Oxygen Esports, VALORANT için kadrosunu Türk oyunculardan kurmuştu. Türk oyunculardan oluşan kadrosuyla ilk resmi sınavına First Strike Türkiye'de çıkan Oxygen Esports, bu turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Ardından da 2021 Champions Tour'da yerini aldı. İddialı bir kadroyla başarılı sonuçlar elde eden Oxygen Esports, VCT 2021: 1. Aşama Masters'a katılmayı başardı ve bu turnuvayı da yarı finalde rakibi BBL Esports'a 2-0 mağlup olarak üçüncü sırada tamamladı.

VCT 2021: 2. Aşama'da ise ilk uluslararası sınavı için mücadele eden Oxygen Esports, Challengers 1 turnuvasında ilk ikide yer alarak EMEA Elemeleri'nde Türkiye'yi temsil edecek üç takımdan biri oldu. İlk maçında Masters - Reykjavík'de final oynayacak olan Fnatic'e karşı mağlup olan takım ardından çıktığı iki maçta önce Futbolist'i, sonrasında da GUILD'ı turnuva dışı bıraktı. Oxygen Esports, 2. Aşama EMEA Elemeleri'nde son dörde kalmayı başarsa da maalesef yarı finalde Team Liquid engeline takıldı ve İzlanda'ya gidemedi. 3. Aşama'nın başlamadan önce ise takımdan büyük bir ayrılık gerçekleşti. Takımın yıldız oyuncusu Mehmet "Turko" Özen, yeni kurulacak SuperMassive Blaze takımına transfer olarak Oxygen Esports'dan ayrıldı. Turko'nun yerine Cihan "Unity" Seferoğlu takıma dahil oldu.

3. Aşama başladığında 2. Aşama'daki başarı oyununu sürdüren Oxygen Esports, Challengers 1 turnuvasında namağlup finale yükseldi ve ilk ikiye kalarak yine EMEA Elemeleri'nde Masters - Berlin'e gidebilmek için mücadele etmeye hak kazandı. EMEA Elemeleri'nde ilk rakibi olan Vodafone Giants ekibini mağlup etmeyi başaran Oxygen Esports, ardından G2 Esports'a karşı çıktığı maçı kaybederek kaybedenler grubuna düştü. Burada da ilk maçında Team Liquid'e mağlup olarak turnuvaya veda etti ve Masters - Berlin şansını kaybetti. VALORANT Champions için EMEA Son Şans Elemeleri'ne katılma hakkı elde eden Oxygen Esports bu turnuvadan da kısa sürede elenince 2021 sezonunu kapattı.

2021 sezonunu kapatan Oxygen Esports'un 4 oyuncusu ard arda inaktif pozisyona geçerek yeni takım arayışına girdi. XiSTOU ise SuperMassive Blaze'e transfer oldu. 2022 sezonunun başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen Oxygen Esports aktif bir kadro kurmadı. Takımın Türkiye'den çekilmesi de konuşulan iddialar arasında.

Güncel kadro:

İnaktif Oyuncular Muhammed "m1tez" Tezcan

Burak "glovee" Yıldırım

Cihan "Unity" Seferoğlu

Erdem "toronto" Soğukpınar Teknik Kadro

Deren "Cuaj" ÜlgenKoç

BBL Esports

VALORANT Türkiye'nin en çok konuşulan takımlarından olmayı başaran BBL Esports ise yeni sezona iddialı bir kadro ile hazırlanıyor. First Strike Türkiye şampiyonu ve VCT 2021: 1. Aşama Masters finalisti olmayı başarsa da ardından yaşadığı ağır performans düşüklüğü ile sürekli olarak taraftarların ve topluluğun tepkisini çeken bir takım olmuştu. Ardından takım bünyesinden 3 ismin de Bit Scam Skandalı'na karıştığı gerekçesiyle kovulmasının ardından takım uzun süre toparlanamadı. İlk olarak espor sunuculuğu yapan Berke "vlad" Kantürk takımın başına koç olarak getirildi. Ardından Kafalar Esports forması giymiş olan Doğukan "QutionerX" Dural takıma dahşl oldu. Barış "fred" Özdemir'in Kafalar Esports'a transfer olmasının ardından taraftarlar beşinci oyuncu için büyük beklentilere girdi.

BBL Esports, son olarak SuperMassive Blaze forması giymiş yıldız oyuncu Melih "pAura" Karaduran'ı IGL pozisyonunda beşinci oyuncu olarak takıma dahil ederek kadrosunu tamamlamış oldu. 2022 sezonu için hazırlıklarına başlayan BBL Esports, kurduğu iddialı kadro ile önümüzdeki sezon da çok konuşalacak bir takım olacak gibi gözüküyor.

Güncel kadro:

Ali Osman "AsLanM4shadoW" Balta

Hüseyin "aimDLL" Kabişteke

Serhat "Muj" Yüksel

Doğukan "QutionerX" Dural

Melih "pAura" KaraduranIGL

Berke "vlad" Kantürk Koç

Sezgin "Fabre" Kalaycı Mental Koç

EMEA Bölgesi Takımları

Acend

VALORANT'ın ilk şampiyonu olmayı başarmış ve Mehmet Yağız "cNed" İpek'in forma giydiği Avrupalı Acend, 2022 sezonu hazırlıklarına son sürat devam ediyor. VALORANT Champions 2021'i şampiyon tamamlamasının ardından Acend yönetimi cNed hariç bütün oyuncularla sözleşme imzaladı. cNed'in ise geleceği hala belirsizken, başarılı oyuncunun Kuzey Amerika yolcusu olacağı veya Acend'de kalacağı ise hala konuşulan iddialar arasında.

Güncel kadro: