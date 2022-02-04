En köklü dijital oyun mağazası olan Steam'i bilmeyen PC oyuncusu yoktur. Hatta Steam İndirimlerini beklemeyen oyuncu yoktur da diyebiliriz.
Bu yıl yapılacak indirim etkinliklerini için para biriktirmeye başlayabilirsiniz, Valve indirimlerin tarihlerini açıkladı.
2022 Steam İndirim Tarihleri
Steam Next Fest - 21/28 Şubat
Remote Play Oyunlar İndirimi - 28 Şubat/ 7 Mart
JRPG - 14 Mart/ 21 Mart
SimFest - Hobby Edition - 28 Mart/ 4 Nisan
Die-a-lot - 2 Mayıs/ 9 Mayıs
Racing - 23 Mayıs/ 30 Mayıs
Steam Next Fest - Haziran boyunca
Steam Yaz İndirimleri - 23 Haziran - 7 Temmuz
Survival - 18 Temmuz - 25 Temmuz
Son Dakika › Teknoloji › 2022 Steam indirim tarihleri belli oldu - Son Dakika