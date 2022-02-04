2022 Steam indirim tarihleri belli oldu - Son Dakika

En köklü dijital oyun mağazası olan Steam'i bilmeyen PC oyuncusu yoktur. Hatta Steam İndirimlerini beklemeyen oyuncu yoktur da diyebiliriz.

Bu yıl yapılacak indirim etkinliklerini için para biriktirmeye başlayabilirsiniz, Valve indirimlerin tarihlerini açıkladı.

2022 Steam İndirim Tarihleri

Steam Next Fest - 21/28 Şubat

Remote Play Oyunlar İndirimi - 28 Şubat/ 7 Mart

JRPG - 14 Mart/ 21 Mart

SimFest - Hobby Edition - 28 Mart/ 4 Nisan

Die-a-lot - 2 Mayıs/ 9 Mayıs

Racing - 23 Mayıs/ 30 Mayıs

Steam Next Fest - Haziran boyunca

Steam Yaz İndirimleri - 23 Haziran - 7 Temmuz

Survival - 18 Temmuz - 25 Temmuz