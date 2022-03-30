"2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı - Halk Oyunları gösterileri - Son Dakika
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"2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı - Halk Oyunları gösterileri

30.03.2022 23:39

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'da resmi açılış programı düzenlendi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'da resmi açılış programı düzenlendi.

Bursa'nın son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası en büyük etkinliklerden biri olan programda Türk dünyasının renkleri, folkloru, giyim kuşamı ve müzik kültürü anlatıldı.

Gösterilerin "Bursa" bölümünde "Osmanlı Dönemi ve Padişahlar" ile "İznik Çinisi, UNESCO ve Bursa Sanatı", " İpek Yolu, Kervansaray ve Hanlar Merkezi Bursa", "Bursa Göç Teması", "Bursa'nın Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetler", "Bursa Karagöz Hacivat" konuları ele alındı.

Programın "Nevruz" bölümünde ise "Kış Sahnesi ve Umay", "Doğanın Uyanışı, İyi-Kötü Ruhların Savaşı, Güneş Ay, Gündüz-Gece", "Göçü Simgeleyen Bahar Mucizesi Kuşlar", "Baharın Gelişi, Yeni Hayat, Yeni Gün", "Nevruz Semenisi", "İpek Böceği, İpek Kozası, Kelebek ve Çiçek", "Bursa'ya Hoş Geldin Nevruz", "Bahar Coşkusu, Mutluluk, Bayram, Neşe, Barış" ve "Nevruz Şarkısı" temalı gösteriler yapıldı.

Programa Bursa halkı ve Türk dünyası ülkelerinden gelen davetliler yoğun ilgi gösterdi.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti resmi açılış programı - Halk Oyunları gösterileri
2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti resmi açılış programı - Halk Oyunları gösterileri
2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti resmi açılış programı - Halk Oyunları gösterileri

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Türk Dünyası, Türk kültürü, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' resmi açılış programı - Halk Oyunları gösterileri - Son Dakika


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