2022 Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili Finalistleri belli oldu! - Son Dakika
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2022 Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili Finalistleri belli oldu!

13.08.2022 14:56
2022 Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili Finalistleri belli oldu!

Türkiye’de ilk kez 2019 yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nın üçüncüsü, 10-11 Eylül 2022 tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Türkiye'de ilk kez 2019 yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nın üçüncüsü, 10-11 Eylül 2022 tarihleri arasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Electric Hybrid Cars Dergisi ile Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 2022 Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili de açıklanacak. BMW i4, Kia EV6, Mercedes-Benz EQE, Skywell ET5, Subaru Solterra, Tesla Model 3 ve Volvo XC40 Recharge'ın finale kaldığı halka açık oylamanın sonucu 10 Eylül'deki etkinliğin açılış gününde kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye'nin ilk ve tek tüketici deneyimi odaklı sürüş etkinliği olan Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası etkinliğinde 2022 Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili açıklanacak. Halka açık olarak yapılan oylamanın sonucu 10 Eylül'deki etkinliğin açılış gününde kamuoyuyla paylaşılacak. Katılımcılar www.tehad.org sitesinden finale kalan BMW i4, Kia EV6, Mercedes-Benz EQE, Skywell ET5, Subaru Solterra, Tesla Model 3 ve Volvo XC40 Recharge'dan birine oy verebilecek.

Halka açık etkinlikte otomobil ve teknoloji meraklıları bir hafta sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı bulacak. Türkiye'nin ilk ve tek tüketici deneyim odaklı sürüş etkinliği, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Katılım için kayıtlar, etkinlik günü alandaki kayıt masalarından veya www.elektriklisurushaftasi.com web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Finans sponsorluğunu Garanti BBVA'nın yürüttüğü etkinlik kapsamında 9 Eylül 2022, Dünya Elektrikli Araçlar Günü de kutlanacak.

Yeni teknolojiler ve modeller hakkında özel etkinlikler

Elektrikli araçların çevreye sağladığı büyük katkıların yanı sıra elektrikli araç çözümlerinde geliştirilen yeni teknolojiler ve modeller hakkında önemli etkinlikler düzenlenirken otomobil severlerin de bunları deneyimlemesi sağlanıyor. TEHAD öncülüğünde Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası etkinliğinin sloganı ise, "Duymak yetmez, denemek gerek"!

Tüketiciler, elektrikli araçları deneyimlerken etkinliğe katılan sektör profesyonellerinden elektrikli araçlar, otonom sürüş, hibrit motorlar, şarj istasyonları, batarya teknolojileri gibi birçok farklı konu hakkında bilgiler de alabiliyor. Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası, çevreye saygılı ve sıfır emisyonlu araçların ülke çapında yaygınlaşması bakımından da önemli bir rol üstleniyor.

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Kaynak: Carmedya.com

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Son Dakika Otomobil 2022 Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili Finalistleri belli oldu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2022 Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili Finalistleri belli oldu! - Son Dakika
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