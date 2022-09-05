Dünya Kupası'nda yarışan millî bisikletçilerin bisikletleri çalındı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda yarışan millî bisikletçilerin bisikletleri çalındı

05.09.2022 15:33
Dünya Kupası'nda yarışan millî bisikletçilerin bisikletleri çalındı

2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası müsabakaları için Almanya'da bulunan Eskişehirli milli bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk'a ait bisikletler, park halindeki araçlarının içerisinden çalındı.

2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası müsabakaları için Almanya'da bulunan Eskişehirli milli bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk'a ait bisikletler, park halindeki araçlarının içerisinden çalındı.

2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden milli bisikletçi Eda ve Gökay Konuk kardeşlerin 26 SA 334 Türkiye plakalı aracına Almanya'nın Düsseldorf kentinde hırsız girdi. Milli bisikletçilerin yarışta kullanacağı bisikletler, aracın içerisinden kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Kupanın Fransa ayağı için başkent Paris'e hareket edecek olan Konuk kardeşler, bisikletlerinin çalındığını görünce şoke oldu. Yerel emniyet güçlerine durumu bildiren milli sporcular, turnuvaya kendi imkanlarıyla katılım sağladıklarını ve bisikletleri olmadığı için Paris'teki yarışa katılamayacaklarını açıkladı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Türkiye, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dünya Kupası'nda yarışan millî bisikletçilerin bisikletleri çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda yarışan millî bisikletçilerin bisikletleri çalındı - Son Dakika
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