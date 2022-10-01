Video: Ürdün Çölünde Deve Yarışı Festivali Başladı - Son Dakika
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Video: Ürdün Çölünde Deve Yarışı Festivali Başladı

01.10.2022 21:54
Video: Ürdün Çölünde Deve Yarışı Festivali Başladı

2022 Ürdün deve yarışı festivali Cuma günü Ürdün'ün Wadi Rum çölünde başladı ve yarışa 500'den fazla deve katıldı.

2022 Ürdün deve yarışı festivali Cuma günü Ürdün'ün Wadi Rum çölünde başladı ve yarışa 500'den fazla deve katıldı.

Arap ülkelerinde, eski zamanlarda çeşitli şenliklerin en sevilen aktivitelerinden biri olan deve yarışı geleneksel bir spor etkinliği.

Festivalin organizatörüne göre, iki günlük yarışma aynı zamanda bir deve güzellik yarışmasını da içeriyor. Organizatör bu festivalin, 2008'den 2019'a kadar Wadi Rum'da her yıl düzenlenen Şeyh Zayed deve yarışı festivalinden ilham aldığını da sözlerine ekledi.

HAMZA ZAWAEDH, Katılımcı

"Develer, atalarımızdan ve dedelerimizden bize miras kalan bir kültürdür. Parkuru (Şeyh Zayed deve yarışları festivali) kurmadan önce yerli deve sayısı 3.000'den fazla değildi, ama şimdi 11.000'den fazla."

SALEH ALZAWEDEH, Ürdün Deve Sporları Komitesi Organizatörü

"Damızlık develer yöre halkına kültürel, ekonomik ve sosyal konularda büyük destek sağladı. Yerli deve sayısını artırmak, yerel halk için iş olanaklarını artırmak ve işsizliği azaltmak anlamına geliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Ürdün Çölünde Deve Yarışı Festivali Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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