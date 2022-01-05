2022 VALORANT Challengers'ta mücadele edecek takımların listesi

VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başlayacak. 2022 VALORANT Challengers açık elemelerinden yükselen dört takım kapalı elemelerde mücadele edecek ve kapalı elemelerin ardından 2 Avrupa, 1 Türkiye ve 1 BDT takımı VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'a yükselecek. 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise bir sonraki açık elemelerde belli olacak.
Kayıtlar 9 Ocakta Bitiyor!
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9 Ocak 18.00'da sona erecek açık eleme kayıtlarına kayıt olan en fazla 256 takım, kapalı elemelere gidecek olan 4 takımdan biri olmak için 13 Ocak'a kadar mücadele edecek. 13 Ocak'ta ise kapalı elemeler başlayacak. Bu kapalı elemelerde Avrupa'dan ilk iki, Türkiye'den ve BDT'den birinci olan takımlar EMEA Challengers'da mücadele etmeye hak kazanacak. EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise yine aynı formatla 17 Ocak'ta başlayacak olan bir sonraki açık ve kapalı elemeler sonucu belli olacak.
2022 VALORANT Challengers 1.Hafta 1.Aşama'ya Başvuran Takımların Listesi
|Başvuru
No:
|TAKIM İSMİ
|Başvuru
No:
|TAKIM İSMİ
| Başvuru
No:
|TAKIM İSMİ
|1
|Lions E-Sports
|51
|Surreal Esports
|101
|WEDA Esports
|2
|Team Lixa
|52
|7 States Esports
|102
|Nightmare Of Regrenade
|3
|Karagümrük Esports
|53
|We Are Turks Young
|103
|Never Give Up
|4
|Thunderbolts Gaming
|54
|turkishnewstars
|104
|Big Special Esports
|5
|Turgutlu Belediyesi Esports
|55
|TETA Esports
|105
|PANKED
|6
|BELA Esports
|56
|GrcnFrox
|106
|Lurk Atıyorum
|7
|Mad MAre
|57
|Şahangiller Espor
|107
|Logie
|8
|ADAMSIZLAR
|58
|Ressentirr E sports
|108
|mix5
|9
|Red Massive
|59
|Sivasspor E-Spor
|109
|ALLSTAR
|10
|Atlantis
|60
|PCIFIC
|110
|ETRENAL
|11
|Pizza Gangstaları
|61
|Undead Army
|111
|12
| Valorant Silahlı
Kuvvetleri
|62
|SSH E-Sports
|112
|13
|DUASI KABUL
OLAN BEŞLİ
|63
|5 ORGLESS
|113
|14
|NYKS
|64
|Power of Tanks
|114
|15
|Unknownpros
|65
|Queens
|115
|16
|Wırtwo E-Spor
|66
|Scales Esprts
|116
|17
|redlight
|67
|We Are Turks
|117
|18
|w0wClan
|68
|Demon Hunters
|118
|19
|One Punch
|69
|Groupe B
|119
|20
|Fear Never Ends
|70
|Dark Wizard
|120
|21
|Eternal FIRE
|71
|KOU Espor
|121
|22
|BBES
|72
|TEAM QUİCKEN
|122
|23
|Kıyıcı eSports
|73
|90s
|123
|24
|Fenerbahçe Espor
|74
|Focal
|124
|25
|Canis Major
|75
|FakMayLayf
|125
|26
|fastPay Wildcats
|76
|KNAVES E-SPORTS
|126
|27
|Euage Team
|77
|Golden Born
|127
|28
|Overflow
|78
|101 King
|128
|29
|Black
|79
|Now You See Me
|129
|30
|Shazam
|80
|FBSM ESPORTS
|130
|31
|GODS
|81
|2L8
|131
|32
|Phoenix Feather
|82
|Golden Grifin
|132
|33
|VIRTUE E SPOR
|83
|Voltran Esports
|133
|34
|Küçükçekmece Espor
|84
|Originals
|134
|35
|Gaziantep E-Spor
|85
|DRAGONS
|135
|36
|Merlyn Esports
|86
|2012 BARÇA
|136
|37
|Venom Cloud 7
|87
|BananaGang
|137
|38
|Duelists
|88
|Never Give Up
|138
|39
|Little Monks
|89
|Team RIPPERS
|139
|40
|E-Natolian Sports Club
|90
|Random Five
|140
|41
|Celestial World
|91
|The Chosens
|141
|42
|Parla Sports
|92
|fat zarganas
|142
|43
|Shunrain Esports
|93
|BEDELSİZLER
|143
|44
|Zamparas
|94
|WhitePhoenix
|144
|45
|Redzone
|95
|Galakticos
|145
|46
|Zero Zone
|96
|Kafalar Esports
|146
|47
|Godzilla e-Sports
|97
|Paradise PlayerS&EsportS
|147
|48
|Unnamed Project
|98
|Steel Guards Esprots
|148
|49
|Güplüce Gaming
|99
|Beşiktaş Esports
|149
|50
|DefendYourSelf
|100
|TEAM MANGAL
|150
Son Dakika › Gamegar › 2022 VALORANT Challengers'ta mücadele edecek takımların listesi - Son Dakika