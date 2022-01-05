2022 VALORANT Challengers'ta mücadele edecek takımların listesi

VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başlayacak. 2022 VALORANT Challengers açık elemelerinden yükselen dört takım kapalı elemelerde mücadele edecek ve kapalı elemelerin ardından 2 Avrupa, 1 Türkiye ve 1 BDT takımı VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'a yükselecek. 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise bir sonraki açık elemelerde belli olacak.

Kayıtlar 9 Ocakta Bitiyor!

9 Ocak 18.00'da sona erecek açık eleme kayıtlarına kayıt olan en fazla 256 takım, kapalı elemelere gidecek olan 4 takımdan biri olmak için 13 Ocak'a kadar mücadele edecek. 13 Ocak'ta ise kapalı elemeler başlayacak. Bu kapalı elemelerde Avrupa'dan ilk iki, Türkiye'den ve BDT'den birinci olan takımlar EMEA Challengers'da mücadele etmeye hak kazanacak. EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise yine aynı formatla 17 Ocak'ta başlayacak olan bir sonraki açık ve kapalı elemeler sonucu belli olacak.

2022 VALORANT Challengers 1.Hafta 1.Aşama'ya Başvuran Takımların Listesi

Başvuru

No: TAKIM İSMİ Başvuru

No: TAKIM İSMİ Başvuru

No: TAKIM İSMİ 1 Lions E-Sports 51 Surreal Esports 101 WEDA Esports 2 Team Lixa 52 7 States Esports 102 Nightmare Of Regrenade 3 Karagümrük Esports 53 We Are Turks Young 103 Never Give Up 4 Thunderbolts Gaming 54 turkishnewstars 104 Big Special Esports 5 Turgutlu Belediyesi Esports 55 TETA Esports 105 PANKED 6 BELA Esports 56 GrcnFrox 106 Lurk Atıyorum 7 Mad MAre 57 Şahangiller Espor 107 Logie 8 ADAMSIZLAR 58 Ressentirr E sports 108 mix5 9 Red Massive 59 Sivasspor E-Spor 109 ALLSTAR 10 Atlantis 60 PCIFIC 110 ETRENAL 11 Pizza Gangstaları 61 Undead Army 111 12 Valorant Silahlı

Kuvvetleri 62 SSH E-Sports 112 13 DUASI KABUL

OLAN BEŞLİ 63 5 ORGLESS 113 14 NYKS 64 Power of Tanks 114 15 Unknownpros 65 Queens 115 16 Wırtwo E-Spor 66 Scales Esprts 116 17 redlight 67 We Are Turks 117 18 w0wClan 68 Demon Hunters 118 19 One Punch 69 Groupe B 119 20 Fear Never Ends 70 Dark Wizard 120 21 Eternal FIRE 71 KOU Espor 121 22 BBES 72 TEAM QUİCKEN 122 23 Kıyıcı eSports 73 90s 123 24 Fenerbahçe Espor 74 Focal 124 25 Canis Major 75 FakMayLayf 125 26 fastPay Wildcats 76 KNAVES E-SPORTS 126 27 Euage Team 77 Golden Born 127 28 Overflow 78 101 King 128 29 Black 79 Now You See Me 129 30 Shazam 80 FBSM ESPORTS 130 31 GODS 81 2L8 131 32 Phoenix Feather 82 Golden Grifin 132 33 VIRTUE E SPOR 83 Voltran Esports 133 34 Küçükçekmece Espor 84 Originals 134 35 Gaziantep E-Spor 85 DRAGONS 135 36 Merlyn Esports 86 2012 BARÇA 136 37 Venom Cloud 7 87 BananaGang 137 38 Duelists 88 Never Give Up 138 39 Little Monks 89 Team RIPPERS 139 40 E-Natolian Sports Club 90 Random Five 140 41 Celestial World 91 The Chosens 141 42 Parla Sports 92 fat zarganas 142 43 Shunrain Esports 93 BEDELSİZLER 143 44 Zamparas 94 WhitePhoenix 144 45 Redzone 95 Galakticos 145 46 Zero Zone 96 Kafalar Esports 146 47 Godzilla e-Sports 97 Paradise PlayerS&EsportS 147 48 Unnamed Project 98 Steel Guards Esprots 148 49 Güplüce Gaming 99 Beşiktaş Esports 149 50 DefendYourSelf 100 TEAM MANGAL 150

Kaynak: EsporGazetesi.com