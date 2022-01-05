2022 VALORANT Challengers'ta mücadele edecek takımların listesi - Son Dakika
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2022 VALORANT Challengers'ta mücadele edecek takımların listesi

06.01.2022 07:51

2022 VALORANT Challengers 1.Hafta 1.Aşama'ya Başvuran Takımların Listesi

2022 VALORANT Challengers'ta mücadele edecek takımların listesi

VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başlayacak. 2022 VALORANT Challengers açık elemelerinden yükselen dört takım kapalı elemelerde mücadele edecek ve kapalı elemelerin ardından 2 Avrupa, 1 Türkiye ve 1 BDT takımı VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'a yükselecek. 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise bir sonraki açık elemelerde belli olacak.

Kayıtlar 9 Ocakta Bitiyor!

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9 Ocak 18.00'da sona erecek açık eleme kayıtlarına kayıt olan en fazla 256 takım, kapalı elemelere gidecek olan 4 takımdan biri olmak için 13 Ocak'a kadar mücadele edecek. 13 Ocak'ta ise kapalı elemeler başlayacak. Bu kapalı elemelerde Avrupa'dan ilk iki, Türkiye'den ve BDT'den birinci olan takımlar EMEA Challengers'da mücadele etmeye hak kazanacak. EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise yine aynı formatla 17 Ocak'ta başlayacak olan bir sonraki açık ve kapalı elemeler sonucu belli olacak.

2022 VALORANT Challengers 1.Hafta 1.Aşama'ya Başvuran Takımların Listesi

Başvuru
No:		TAKIM İSMİBaşvuru
No:		TAKIM İSMİ Başvuru
No: 		TAKIM İSMİ
1Lions E-Sports51Surreal Esports101WEDA Esports
2Team Lixa527 States Esports102Nightmare Of Regrenade
3Karagümrük Esports53We Are Turks Young103Never Give Up
4Thunderbolts Gaming54turkishnewstars104Big Special Esports
5 Turgutlu Belediyesi Esports55TETA Esports105PANKED
6BELA Esports56GrcnFrox106Lurk Atıyorum
7Mad MAre57Şahangiller Espor107Logie
8ADAMSIZLAR58Ressentirr E sports108mix5
9Red Massive59 Sivasspor E-Spor109ALLSTAR
10Atlantis60PCIFIC110ETRENAL
11Pizza Gangstaları61Undead Army111
12 Valorant Silahlı
Kuvvetleri		62SSH E-Sports112
13DUASI KABUL
OLAN BEŞLİ		635 ORGLESS113
14NYKS64Power of Tanks114
15Unknownpros65Queens115
16Wırtwo E-Spor66Scales Esprts116
17redlight67We Are Turks117
18w0wClan68Demon Hunters118
19One Punch69Groupe B119
20Fear Never Ends70Dark Wizard120
21Eternal FIRE71KOU Espor121
22BBES72TEAM QUİCKEN122
23Kıyıcı eSports7390s123
24 Fenerbahçe Espor74Focal124
25Canis Major75FakMayLayf125
26fastPay Wildcats76KNAVES E-SPORTS126
27Euage Team77Golden Born127
28Overflow78101 King128
29Black79 Now You See Me129
30Shazam80FBSM ESPORTS130
31GODS812L8131
32 Phoenix Feather82Golden Grifin132
33VIRTUE E SPOR83Voltran Esports133
34 Küçükçekmece Espor84Originals134
35 Gaziantep E-Spor85DRAGONS135
36Merlyn Esports862012 BARÇA136
37Venom Cloud 787BananaGang137
38Duelists88Never Give Up138
39Little Monks89Team RIPPERS139
40E-Natolian Sports Club90Random Five140
41Celestial World91The Chosens141
42Parla Sports92fat zarganas142
43Shunrain Esports93BEDELSİZLER143
44Zamparas94WhitePhoenix144
45Redzone95Galakticos145
46Zero Zone96Kafalar Esports146
47Godzilla e-Sports97Paradise PlayerS&EsportS147
48Unnamed Project98Steel Guards Esprots148
49Güplüce Gaming99 Beşiktaş Esports149
50DefendYourSelf100TEAM MANGAL150
Kaynak: EsporGazetesi.com
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Valorant, Türkiye, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar 2022 VALORANT Challengers'ta mücadele edecek takımların listesi - Son Dakika


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