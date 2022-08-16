2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı, birçok öğrenci tarafından merak ediliyor. Yaz tatilinin tadını çıkartan öğrencilerin en merak ettiği sorular arasında yer alan, 2022 ve 2023 Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ne zaman başlayacak? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

2022 VE 2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının ne zaman başlayacağı birçok kişi tarafından merak konusu olmuştur. Milli eğitim bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Okullarda birinci dönem, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yaz tatilinin tadını çıkartan öğrencilerin merak ettiği bir diğer soru ise okulların kapanma tarihi oldu. Henüz başlamayan 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için şimdiden kapanma tarihi konusu gündem oldu. Milli eğitim bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı, 20 Ocak 2023 Cuma günü sona erecek.