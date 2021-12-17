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"2022 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" başvuruları 27 Aralık'ta alınmaya başlanacak - Son Dakika

"2022 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" başvuruları 27 Aralık'ta alınmaya başlanacak

17.12.2021 11:58
"2022 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" başvuruları 27 Aralık'ta alınmaya başlanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "2022 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" başvuruları 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022 tarihlerinde alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "2022 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" başvuruları 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022 tarihlerinde alınacak.

MEB'in "2022 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" internet sitesinde yayımlandı. Duyuruya göre, 1. aşama başvuruları 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022'de alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 7-12 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Atamalar 14 Ocak 2022'de, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 21 Ocak 2022'den itibaren yapılacak.

Bu başvurularda 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken ön başvurunun son günü itibarıyla sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlara da özür tayini hakkı tanındı.

Eğitim kurumları ilan edilecek

Alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile muhtemel boşalacak eğitim kurumları, Bakanlığın "http://personel.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak.

Yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü, hizmet süresinin hesabında ise 28 Şubat 2020 tarihi esas alınacak.

Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin, talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerindeki başvuru formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya aylıksız (ücretsiz) izinlerinin 7 Şubat 2022 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 11 Şubat 2022'ye kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli sağlık kurulu raporları geçerli kabul edilecek.

Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar, "personel.meb.gov.tr" internet adresinden ayrıca duyurulacak.

milli eğitim bakanlığı, Öğretmen, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '2022 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme' başvuruları 27 Aralık'ta alınmaya başlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "2022 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" başvuruları 27 Aralık'ta alınmaya başlanacak - Son Dakika
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