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2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz? - Son Dakika

2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?

07.12.2021 10:53
2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?

Dünya üzerinde kehanet konuları zaman zaman da olsa mutlaka dönüp dolaşılıp sonunda tekrar uğranılan bir durak gibi. Kehanet konuları ortaya atıldığında herkesin aklına gelen birkaç isim mutlaka vardır. İşte 2022 yılı için Nostradamus'un kehanetleri.

14 Aralık 1503 doğumlu, dünyaca ünlü Fransız doktor, eczacı ve astrolog Nostradamus, 3797 yılına kadar (tahminine göre dünyanın sonu) 6,338 kehanet yayınladı ve bunların birçoğu görünüşe göre doğru çıktı.

Nostradamus'un, ilk olarak 1555'te yayınlanan 'Les Propheties' adlı kitabında, Adolf Hitler'in yükselişi, II.Dünya Savaşı, 11 Eylül Saldırısı, Fransız Devrimi ve atom bombası gibi büyük dünya olaylarını tahmin ettiği iddia ediliyor.

Sonraki yıllarda da Nostradamus'un tahminleri oldukça doğru çıktı ve çoğu oldukça olumsuz oldu. Savaşlar, işgaller, cinayetler dahil dünya tarihinin en büyük olaylarından bazılarını bile önceden bildi.

Ancak kehanetleri bitmedi. Onun tahminlerini bilmek son derece korkutucu olsa da, hepimiz içten içe onun kehanetlerini merak ediyoruz. Öyleyse, gelecek yıla birkaç hafta kala Nostradamus'un 2022 yılına dair yaptığı tahminlere birlikte göz atalım.

1. Meteor Çarpması ve Asteroit Yağmuru

Meteor çarpması 2021'den beri hepimizin duyduğu bir şey ve 2022'de bu aslında çok fazla hasara neden olabilir. Kahin; gökyüzünde ateşten oluşan uzun bir kıvılcım izi hakkında yazmıştı. Bu sadece bir asteroidin dünyaya çarpabileceği anlamına gelmiyor, aynı zamanda okyanusta sarsıntılara neden olacak ve depremlere yol açacak bir tsunami olarak da yorumlanıyor.

2. Enflasyon

Enflasyon kontrolden çıkacak ve ABD dolarının değeri çökecek. Sadece bu değil, altın, gümüş ve bitcoin varlık olarak kabul edilecek ve insanlar aynı şekilde yatırım yapacak.

3. Yapay Zekada ilerleme

Bilgisayarların ve robotların insanları ele geçireceğini ve dünyayı yöneteceğini iddia eden birçok film izledik. Nostradamus da aynı şeyi öngördü. 2022 yılına kadar yapay zekanın bilgisayarı bir insan arayüzü ile yönetebileceğini öngördü.

4. Dünyada Açlık Artacak

Nostradamus'un öngörülerine göre, silahlı çatışmalar nedeniyle dünya açlığı artabilir. Bu daha büyük nüfus hareketlerine yol açacaktır. Kahin; çok fazla insanın sahillere doğru yürüyeceğini sözlerine ekledi.

5. Nükleer Bomba Patlayacak

Nostradamus'a göre, 2022'de iklim değişikliklerine ve dünyanın konumunda değişikliklere yol açacak bir nükleer bomba patlayacak. Bu da sel ve depremlere yol açacak.

2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?

Nostradamus, Yeni Yıl, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz? - Son Dakika
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