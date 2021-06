2022'yi bekliyor! Dacia, yeni logosunu ve amblemini tanıttı

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre şirket logosunu yeniledi. Dacia DNA'sına sadık kalınarak daha modern ve dijital bir marka için yenilenen görsel kimlik, sadelik ve sağlamlığın somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

YENİ DÖNEME GİRİLİYOR

Kuruluşundan bu yana sürekli olarak kuralların dışına çıkarak yeni, iddialı, çağdaş ve özgün bir tasarım yakalayan Dacia'da yeni bir döneme giriliyor. Dacia'nın 2021'in başında açıkladığı yeni bir dönemin habercisi olan stratejisi, marka kodlarına sadık yeni logo, amblem, renklerine yansıtılırken, başarısının arkasındaki unsurları esas alan marka, daima uygun bir fiyata sadelik, orijinallik ve sağlamlık değerlerini yansıtmaya devam eden yeni bir hisse kavuşuyor.

Mevcut logo

"BÜYÜMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dacia Ãœst Yöneticisi (CEO) Denis Le Vot, Dacia'nın otomotiv endüstrisindeki temel gereklilikleri sürekli olarak yeniden tanımlayan bir marka olduğunu belirterek, "Hem erişilebilir hem de cazip olmayı başarabiliyoruz. Pazardaki konumumuz başladığımız ilk günden bu yana kendimize özgü olurken, gelecek yıllarda büyümeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

YENİ LOGO TANITILDI

Verilen bilgiye göre, Dacia'nın yeni görsel kimliği, farklı ve iddialı bir markanın göstergeleri olan yeni bir logo ve amblem ile öne çıkıyor. Bu iki yeni tasarım, ilk günden bu yana Dacia'ya rehberlik eden ve markanın özünü vurgulamaya çalışan "Tasarım Ekibi" tarafından şirket içerisinde yaratıldı.

YENİ LOGONUN ANLAMI

Yeni görsel kimliğin merkezinde yer alan logo, daima var olan bir sağlamlık ve denge hissi uyandırıyor. Birbirlerinin ters görüntüleri olan "D" ve "C" harflerinin şekli değiştirilerek markanın kompakt ve zeki ruhu ön plana çıkarılıyor. Logonun geometrik çizgileri, harf dizisine mekanik bir hareket hissi veriyor. Amblem, aralarında güçlü ve uyumlu bir ilişki bulunan zincirin halkaları gibi, "D" ve "C" harflerini bir araya getirerek logonun özünü yansıtıyor. Kolayca tanınabilecek yeni Dacia amblemi güçlü ve anlamlı bir sembol olarak markayı vurguluyor. Sade ve kolaylıkla anlaşılan bu iki yeni tasarım, her gün milyonlarca tüketicinin kullandığı Dacia modellerinin sağlam yapısını yansıtıyor. Özellikle küçültülen grafik tasarım unsurları, Dacia'nın temel gerekliliklere odaklanan bir marka olduğunun altını çiziyor.

YENİ RENKLERİYLE DOĞADAN İLHAM ALIYOR

Her bir parça daha fazla dijital içerik için yeni fırsatlar yaratırken, uyumlu bir bütünlük oluşturmak üzere diğerlerine uyum sağlıyor. Yeni grafik tasarım unsurlarının, tıpkı markanın kendisi gibi oldukça sağlam ve esnek yapısı dikkat çekiyor. Logoda yer alan ok şeklindeki "D" harfi, tasarımın bütününü işaret ederken, yüzü geleceğe dönük bir markanın yarattığı hareket hissini ön plana çıkarıyor. Dacia yeni renkleriyle de doğadan ilham alıyor.

KADEMELİ OLARAK YENİ MARKA KİMLİĞİNE GEÇİLECEK

Yeni marka kimliği, Haziran 2021'den itibaren markaya özel siteler, reklamlar ve broşürler vasıtasıyla hayata geçirilmeye başlanacak. Dacia satış noktaları, 2022'nin başından itibaren kademeli olarak yeni marka kimliğine geçecek. 2022'nin ikinci yarısından itibaren araçlarda yeni logo ve amblem kullanılacak.