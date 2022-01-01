Üye Girişi
2022'yi denize girerek karşıladılar - Son Dakika

2022'yi denize girerek karşıladılar

01.01.2022 00:39

2022'yi denize girerek karşıladılarANTALYA'da yaz kış denize girenler grubu, 2022'yi denizde karşıladı.

2022'yi denize girerek karşıladılar

ANTALYA'da yaz kış denize girenler grubu, 2022'yi denizde karşıladı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün dün kırmızı alarm kodu verdiği Antalya'da yaz kış denize girenler grubu 2022'yi Konyaaltı Sahili'nde denize girerek karşıladı. Geçen sene pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeni yılı denize girerek karşılayamayan grup, bir senelik aranın ardından geleneklerine devam etti. 2022'yi denizde karşılayan yaklaşık 10 kişi, ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posteriyle sahilde 10'dan geriye sayıp saatler gece yarısını gösterdiğinde hep birlikte denize girdi. Grup üyeleri, hava sıcaklığının 10, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceyi gösterdiği kentte denizin keyfini doyasıya sürdü.

SAKSAFON EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER

Sahilde toplanan yaklaşık 30 kişilik ekip denize girmeden önce saksafon çalarak müzik eşliğinde eğlendi. Yaz kış denize girenler grubu daha sonra saatler gece yarısını gösterdiğinde ellerindeki Türk bayrağı ile denize girdi. Denizden çıkanlar yaktıkları ateş başında ısındı.

'22 YILDIR GRİP OLANA RASTLAMADIM'

Grup adına konuşan Mehmet Doğan, "Deniz demek sağlık demek. Buraya 22 yıldır gelerek denize giriyoruz. 22 yıldır denize giren arkadaşlar içerisinde grip olana rastlamadım. Herkese de denize girmelerini tavsiye ediyorum. Dün fırtına olduğu için denize giremedik ama dalgalarla mücadele ettik. Bugün geldik ve yeni yıla denizde girdik. Biz her sene yeni yılı denizde kutluyoruz. Bu ucuz bir yılbaşı kutlaması oluyor" dedi.

'YARIN SAKLIKENT'E GİDİP KARDAN ADAM YAPACAĞIM'

Antalya'da ilk kez yeni yılı denizde geçirdiğini belirten Su Yalın, "Ben her sene normalde Alanya'da giriyordum. Bu sene ilk kez Konyaaltı Sahili'nde girdim. Yarın da Saklıkent'e giderek kardan adam yapacağım. Su harika, resmen sıcak gibiydi. Çıkmak istemedim" diye konuştu.

2022'yi denize girerek karşıladılar
2022'yi denize girerek karşıladılar
2022'yi denize girerek karşıladılar
2022'yi denize girerek karşıladılar

YORUMLAR
500

Konyaaltı Sahili, Meteoroloji, Antalya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2022'yi denize girerek karşıladılar - Son Dakika


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiye İzmir'e çıktı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiye İzmir'e çıktı         
23:52
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza yeni yıl öncesi büyük zam Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza yeni yıl öncesi büyük zam         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14

Son Dakika Haberleri
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
23:26 Bir zamanlar "Kürt yoktur" diyen CHP'nin kanalında "Keçe Kurdan" türküsüyle yeni yıl kutlandı
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 00:52:00. #1.11#
SON DAKİKA: 2022'yi denize girerek karşıladılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement