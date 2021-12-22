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2022 yılı arabuluculuk ücret tarifesi belli oldu - Son Dakika

2022 yılı arabuluculuk ücret tarifesi belli oldu

22.12.2021 09:58
2022 yılı arabuluculuk ücret tarifesi belli oldu

Arabuluculuk faaliyetleri için 2022 yılı ücret tarifesi belirlendi.

Arabuluculuk faaliyetleri için 2022 yılı ücret tarifesi belirlendi. En düşük ücret 200 lira olacak.

2022 yılı arabuluculuk ücret tarifesini belirleyen tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak tarife belli oldu. Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücret gerektirmeyecek. Tarifeye göre, aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında ara bulucuya, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 200 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 420 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 450 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 480 lira ödenecek.

Arabulucu ücreti ticari uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 390 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 800 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 820 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 840 lira olacak. Konusu para olan veya parayla değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya, üzerinde anlaşılan miktarın ilk 50 bin lirası için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6 ile birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9 ödeme yapılacak. Miktar yükseldikçe ödenecek tutar yüzdesel bazda düşecek.

Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

(İHA)

2022 yılı arabuluculuk ücret tarifesi belli oldu

Gazete, Tebliğ, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2022 yılı arabuluculuk ücret tarifesi belli oldu - Son Dakika


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