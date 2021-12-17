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2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - Son Dakika

2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

17.12.2021 15:01

TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeleri yapmak üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeleri yapmak üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Gündeme geçmeden önce değerlendirmelerde bulunan Şentop, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin bugün sonuçlandırılacağını belirtti.

Plan ve TBMM Genel Kurulu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler dahil bugüne kadar 32 günde toplam 374 saat 23 dakika çalışma gerçekleştirildiğini, Komisyon aşamasıyla beraber 14 bin 804 sayfa tutanak tutulduğunu anlatan Şentop, bu sayıların, verilen emeklerin karşılığını tam olarak ifade etmediğini vurguladı.

Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerine ilişkin yasama süreçlerinde yer alanların gece gündüz gösterdikleri gayret ve verdikleri emeklerin, Yüce Meclis'in tarihinde şerefle yerini aldığını dile getiren Şentop, "Ülkemize ve her birimizin kültürünü temsil ettiği aziz milletimize hizmet etme onuru ve sorumluluğu göğsümüzde bir nişane olarak duracaktır." dedi.

Bir devletin bütçesinin iki temel işlevinin, insanı refaha kavuşturmak ve devleti ileriye taşımak olduğunu anlatan Şentop, son çeyrek yüzyılda küresel politik krizler ve politikaların yeniden şekillenmesi, Kovid-19 salgınının da eklenmesiyle dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini kaydetti. Şentop, "Böylesi bir süreçte ülkemizin büyüme hedefli bütçesinin oluşmasında emeği geçen bütün siyasi partilerinin değerli milletvekilleri çok önemli bir görevi yerine getirmişlerdir." diye konuştu.

Aziz milletin bütçe görüşmelerini çok yakından takip ettiğini ifade eden Şentop, "Görüşmeler sırasında zaman zaman gerilimler yaşanmıştır. Fikir ayrılıkları kimi zaman maalesef hoş olmayan şekilde üsluplara yansımıştır. Milletimizin şahit olduğu nahoş durumlar için üzüntülerimi belirtmek isterim. Üslup çoğu zaman sözden önemlidir. Bir vitrindir. Her bir milletvekilimizin şahsında bütün milletimizin temsil edildiğini düşünürsek, bu mukaddes çatı altında bulunan herkesin tavır ve tutumlarının Yüce Meclisimizin vakarına yakışır olmasının öneminin, hak ettiği özenin ve hassasiyetin bir kez daha altını çizmek isterim. Tartışılmayacak konu yoktur, insana saygı sebebiyle kullanılamayacak üslup vardır. Bu vesileyle bugünkü görüşmelerimizin Gazi Meclis'imize yakışır bir üslupla ve vakarla tamamlanmasını temenni ediyorum."

Şentop, bütçe müzakerelerine katkı sağlayanlara fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve bugün görüşmeleri tamamlanacak 2022 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Bu arada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş bütçe görüşmelerini takip etmek üzere Genel Kurula geldi.

Görüşmelerde, gruplar adına yapılacak konuşmaların ardından yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay söz alacak.

Daha sonra 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamaları yapılacak.

2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Aziz, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün - Son Dakika


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