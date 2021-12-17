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Tatlıoğlu: "Bizler, değişimin ve yeninin kurulması taraftarıyız" - Son Dakika

Tatlıoğlu: "Bizler, değişimin ve yeninin kurulması taraftarıyız"

17.12.2021 22:41

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Var olanın devamıyla bir yere gelemeyiz, Cumhur İttifakı var olanın devamından yanadır, var olanlar buradadır; milli iradeye gidelim, eğer milletimiz var olandan mutluysa sizinle devam etsin ama bizler, değişimin ve yeninin kurulması taraftarıyız.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Var olanın devamıyla bir yere gelemeyiz, Cumhur İttifakı var olanın devamından yanadır, var olanlar buradadır; milli iradeye gidelim, eğer milletimiz var olandan mutluysa sizinle devam etsin ama bizler, değişimin ve yeninin kurulması taraftarıyız." dedi.

Tatlıoğlu, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde grubu adına söz aldı.

Türkiye'de milli gelirde düşüş yaşandığını ileri süren Tatlıoğlu, 2018'den beri ABD'nin, vatandaşının cebine 6 bin dolar, Romanya ve Polonya'nın 2 bin dolar, Çin'in 1300 dolar koyduğunu, Türkiye'nin ise 1000 dolar eksilttiğini savundu.

Cumhur İttifakı'nın yanı sıra İYİ Parti'nin de dördüncü bütçe görüşmesi olduğunu ve ortak akıl için çalıştıklarını dile getiren Tatlıoğlu, ancak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sundukları önergelere destek verilmediğini anlattı.

Tatlıoğlu, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın, 2007 öncesine düştüğünü öne sürerek, geçen yıllardaki bütçe görüşmelerinde "Çok kötü gidiyorsunuz, çarparsınız ve bu Türkiye'ye çok ağır mal olur" dediğini söyledi. Tatlıoğlu, "Çarptık; Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde yapısal bir tıkanma. Bakın, bunu 5 Nisan ve 21 Şubatla karıştırmayın, onlar ekonomik bir arıza, bu, bir yapısal tıkanma. Hep beraber göreceğiz, bunun ucundan inşallah Millet İttifakı'nın iktidarıyla en kısa sürede, en düşük maliyetle çıkacağız." diye konuştu.

-"Önümüzdeki ay asgari ücret hesaplansa 6 bin 500 olur"

Bütçenin temel faturasının, orta ve dar gelirlilere fukaralık olarak çıkacağını ifade eden Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O nedenle, gelin, içinde seçim takvimi olan, Millet İttifakı'yla birlikte hemen kısa vadeli bir çıkış planı yapalım. Gelin, bu ilkbaharda da seçim olan ortak bir çıkış planı yapalım. Bunu siz mevcut yapısıyla buraya getirdiniz ama ülke bizim, bu ülke hepimizin. Madem bu ülke hepimizinse buna hep beraber omuz atalım. Türkiye'nin önünü açın, bu kadük bir bütçe.

Şimdi, 4 bin 250 lira asgari ücret hesabı yaptık, hayırlı olsun; tabii 2021 yılındaki hesaba göre asgari ücretin 6 bin 200 lira olması lazım. Bu, o günkü dolar kuru, bu bütçe hesap edilirken asgari ücret hesapları 3 bin 500'dü. İnanın, önümüzdeki ay asgari ücret hesaplansa 6 bin 500 olur arkadaşlar, 4 bin 250 rakamını, içinde bulunduğumuz derin ekonomik krizin dalgası yaptırdı. O dalga bizi nereye götürüyorsa oraya geldik, 4 bin 250'ye getirdi. Bir ay sonra yapalım 5 bin 500-6 bine gelinir."

Ekonominin durumuna değinen Tatlıoğlu, Türkiye'nin bu durumdan, milli iradeye gitmesi halinde hızla çıkacağını savundu.

Tatlıoğlu, demokrasi ve hukuk kriziyle başlayan, yönetim kriziyle devam eden ve bütün aşamalarıyla devlet krizi halini alan bir durum olduğunu iddia ederek, şunları söyledi:

"Var olanın devamıyla bir yere gelemeyiz, Cumhur İttifakı var olanın devamından yanadır, var olanlar buradadır; milli iradeye gidelim, eğer milletimiz var olandan mutluysa sizinle devam etsin ama bizler, değişimin ve yeninin kurulması taraftarıyız. Elbette ki istediğimiz: Türkiye'ye ve zamana yakışır, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemdir. Bırakın, Türkiye'nin 28'inci Başbakanı olsun, Türkiye'yi yönetsin; Bırakın, Türkiye'nin temsilden sorumlu bir Cumhurbaşkanı olsun."

Tatlıoğlu: Bizler, değişimin ve yeninin kurulması taraftarıyız
Tatlıoğlu: Bizler, değişimin ve yeninin kurulması taraftarıyız
Tatlıoğlu: Bizler, değişimin ve yeninin kurulması taraftarıyız
Tatlıoğlu: Bizler, değişimin ve yeninin kurulması taraftarıyız

Cumhur İttifakı, İYİ Parti, Türkiye, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatlıoğlu: 'Bizler, değişimin ve yeninin kurulması taraftarıyız' - Son Dakika


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