Kayseri'de 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımı yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de Kış Ortası Kuş Sayımı (KOKS) Tuzla Palas Gölü, Hürmetiçi Sazlığı ve Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, su kuşlarının mevsimsel göçünün en az olduğu ocak ayındaki sayımda, kuşların türler bazında popülasyon değişimi, sulak alan ekosisteminde alan-oran dağılımı ve canlılığı tehdit eden unsurlar tespit edildi.

Çalışmalarda çamurcun, angıt, yeşilbaş, ve turna kuşlarının yoğun olduğu gözlemlendi.

Sayım, biyolog Gülhan Kurtyemez, ziraat mühendisi Selçuk Sunulu, orman muhafaza memuru Uğur Kara ve araştırmacı Mehmet Ünlü tarafından gerçekleştirildi.