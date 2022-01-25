Kayseri'de 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımı yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımı yapıldı

25.01.2022 12:49
Kayseri'de 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımı yapıldı

Kayseri'de Kış Ortası Kuş Sayımı (KOKS) Tuzla Palas Gölü, Hürmetiçi Sazlığı ve Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda gerçekleştirildi.

Kayseri'de Kış Ortası Kuş Sayımı (KOKS) Tuzla Palas Gölü, Hürmetiçi Sazlığı ve Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, su kuşlarının mevsimsel göçünün en az olduğu ocak ayındaki sayımda, kuşların türler bazında popülasyon değişimi, sulak alan ekosisteminde alan-oran dağılımı ve canlılığı tehdit eden unsurlar tespit edildi.

Çalışmalarda çamurcun, angıt, yeşilbaş, ve turna kuşlarının yoğun olduğu gözlemlendi.

Sayım, biyolog Gülhan Kurtyemez, ziraat mühendisi Selçuk Sunulu, orman muhafaza memuru Uğur Kara ve araştırmacı Mehmet Ünlü tarafından gerçekleştirildi.

Kayseri'de 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımı yapıldı
Kayseri'de 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımı yapıldı
Kayseri'de 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımı yapıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımı yapıldı - Son Dakika
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