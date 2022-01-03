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2022 yılı trafik cezaları belli oldu - Son Dakika

2022 yılı trafik cezaları belli oldu

03.01.2022 18:33
2022 yılı trafik cezaları belli oldu

2022 yılı için trafik cezaları değişti . Bu oran 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olarak cezalara yansıyacak!

2022 yılı için trafik cezaları değişti. 2022 yılının uygulanacak trafik ceza ücretleri belli oldu. Bu oran 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olarak cezalara yansıyacak.

2022 YILI TRAFİK CEZALARI BELLİ OLDU

-Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 lira

-Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 lira

– Engelli parkını zaptetme: 392 lira

-Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 lira

-Korsan taksi tercih eden yolcular: 607 lira

-Geçersiz ehliyetle araç kullananlar: 739 lira

-Plakanın şekliyle oynayanlar: 760 lira

-Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar: 26 lira

-Yayaya öncelik vermeyenler: 860 lira

-Kış lastiği kuralına uymayanlar: 1137 lira

-Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlar, hız limitini yüzde 50 aşanlar: 1823 lira

– Korsan yolcu taşıyanlar: 1823-9125 lira

-İkinci kez alkollü yakalananlar: 3091 lira

– Tescilli aracı plakasız kullananlar: 3091 lira

–Ehliyetsiz araç kullananlar: 3674 lira

-Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar: 9125 lira

-Uyuşturucu alarak araç kullananlar: 9410 lira

-Araç yükleme kurallarına uymayanlar: 408-502 lira

2022 yılı trafik cezaları belli oldu
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