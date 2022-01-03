2022 yılı için trafik cezaları değişti. 2022 yılının uygulanacak trafik ceza ücretleri belli oldu. Bu oran 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olarak cezalara yansıyacak.
-Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 lira
-Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 lira
– Engelli parkını zaptetme: 392 lira
-Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 lira
-Korsan taksi tercih eden yolcular: 607 lira
-Geçersiz ehliyetle araç kullananlar: 739 lira
-Plakanın şekliyle oynayanlar: 760 lira
-Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar: 26 lira
-Yayaya öncelik vermeyenler: 860 lira
-Kış lastiği kuralına uymayanlar: 1137 lira
-Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlar, hız limitini yüzde 50 aşanlar: 1823 lira
– Korsan yolcu taşıyanlar: 1823-9125 lira
-İkinci kez alkollü yakalananlar: 3091 lira
– Tescilli aracı plakasız kullananlar: 3091 lira
–Ehliyetsiz araç kullananlar: 3674 lira
-Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar: 9125 lira
-Uyuşturucu alarak araç kullananlar: 9410 lira
-Araç yükleme kurallarına uymayanlar: 408-502 lira
Son Dakika › Güncel › 2022 yılı trafik cezaları belli oldu - Son Dakika