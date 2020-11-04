2022 yılına ertelenen Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonu, 2022 yılına ertelenenen Optimist Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, " İtalya'da düzenlenmesi planlanan 2020 Optimist Du¨nya S¸ampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi ve 2021 yılında ise salgın durumunun öngörülememesi dolayısıyla şampiyonanın 2022 yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılması kararlaştırılmıştır." denildi.