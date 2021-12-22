2022 yılında da doğal saçlar öne çıkacak - Son Dakika

2022 yılına sayılı günler kala saç trendlerinin de artık belli olmaya başladığını belirten Samet Zili, "Bu yıl sıcak kahve tonları, romantik bakırlar ve karamel balyajlar yükselen trendler arasında olacak. Doğallıktan yana olanların vazgeçilmezi olan bu tonlar ile sıklıkla karşılaşacağız" açıklamalarında bulundu.

Saçları ile fark yaratmak isteyenlerin renklerini açıklayan Samet Zili, "İngiltere'de 2022 yılının sürpriz trendi çiçek pembesi ve lavanta balyajlar. Bu renkler şimdiden moda oldu" dedi.

CESUR SAÇLAR GÖRMEMİZ MÜMKÜN

Saç şekli trendlerini de değerlendiren Samet Zili, "Geride bıraktığımız yıllar gibi önümüzdeki yıl da doğallık ön planda olacak. Saç kesiminde özellikle pandemi ile en çok tercih edilen saç kesim modellerinden olan "Bob kesim" bu yıl trend olacak. Farklılık yaratmak isteyenlerin için ise kıvırcık uzun ve kabarık saçlar öne çıkıyor" diye konuştu.

Saç kesim modelleri ve renkleri hakkında konuşan Zili, "2022 yılının değişim yılı olacağını düşünüyorum. Kısa saçlar, eğlenceli renkler ile cesur saçlar görmemiz mümkün. Saç kesiminin ve renginin yüz şekline ve saç tipine mükemmel şekilde uyarlandığından emin olmasınız. Bunun için saç tasarımcınızla ön görüşme yaparak, görüşlerinden faydalanabilirsiniz" dedi.